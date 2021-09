Odliczanie do MSPO 2021 KTO Rosomak w wersji WPT i AWR, pojazd opancerzony 4x4 dla jednostek artylerii, moździerz Rak na ulepszonym podwoziu gąsienicowym, wyrzutnia systemu Patriot M903 czy najnowsza wersja armaty morskiej OSU-35 – to niektóre z nowości, jakie zobaczymy na tegorocznych targach zbrojeniowych w Kielcach. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego zaczyna się już we wtorek!