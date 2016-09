Wystawa Sił Zbrojnych RP – to trzeba obejrzeć! Rakietowy zestaw przeciwlotniczy Poprad, mobilna stacja radiolokacyjna krótkiego zasięgu o kryptonimie Soła, podwodny robot zwiadowczy LBV 150 oraz łódź hydrograficzna do prac w rejonach przybrzeżnych – to tylko niewielka część sprzętu, jaką prezentuje polska armia na Wystawie Sił Zbrojnych RP. Jest ona częścią tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.