W przyszłym roku prawie 4000 amerykańskich żołnierzy wraz z ciężkim sprzętem zostanie na stałe rozlokowanych w Polsce

Świat

Wysyłamy do Polski jedne z najlepszych jednostek US Army. Będą to samodzielne oddziały, gotowe do natychmiastowego wejścia do walki – zapewniał w piątek w Warszawie gen. Frederick „Ben” Hodges, głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie. Generał wziął udział w seminarium poświęconym wdrażaniu postanowień lipcowego szczytu NATO.