Do wojska trafi sprzęt i uzbrojenie o wartości ponad 520 mld zł – to założenie „Planu Modernizacji Technicznej na lata 2021–2035”. Minister Mariusz Błaszczak podpisał PMT, który jest jednym z najważniejszych dokumentów dla wojska. To już ostatnia część naszego cyklu przypominającego najważniejsze wydarzenia mijającego roku.

PAŹDZIERNIK

Ruszyła „Sonda”

W Zegrzu rozpoczęła działalność Szkoła Podoficerska „Sonda”. Jej utworzenie było związane z m.in. formowaniem wojsk obrony cyberprzestrzeni oraz sformowaniem komponentu cybernetycznego w Wojskach Obrony Terytorialnej. W dwóch lokalizacjach szkoły: w Zegrzu i Toruniu będą się kształcić kandydaci na podoficerów dla potrzeb tych formacji. Pierwsze kursy rozpoczną się wiosną 2020 roku.

Fot. DWOT



Amerykańskie dowództwo w Wielkopolsce

W Poznaniu zainaugurowało działalność Wysunięte Dowództwo Dywizyjne Stanów Zjednoczonych. Jego zadaniem jest koordynacja działania sił US Army na wschodniej flance NATO, czuwanie nad rotacją kolejnych oddziałów i organizacja ćwiczeń. To efekt zacieśniającej się współpracy polsko-amerykańskiej i podpisanego porozumienia dotyczącego zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce.

Fot. MON



Podwyżki dla żołnierzy

Na poligonie w Nowej Dębie prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie w sprawie określenia tzw. mnożnika, czyli wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych. Zgodnie z dokumentem mnożnik zostanie podwyższony z 3,63 do 3,81, co oznacza że od nowego roku przeciętne uposażenie żołnierza zawodowego wraz z dodatkami zwiększy się o 576 złotych miesięcznie. W 2020 roku wzrośnie także kwota bazowa, która jest jednym z elementów wojskowych wynagrodzeń.

Fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP



Ponad 520 miliardów zł na uzbrojenie

Minister Mariusz Błaszczak zatwierdził nowy Program Modernizacji Technicznej. Dokument zakłada, że w latach 2021–2035 do wojska trafi sprzęt i uzbrojenie o wartości 524 mld złotych. Wśród priorytetów znalazł się m.in. program „Harpia” zakładający kupno 32 myśliwców piątej generacji F-35. W sumie nowy PMT wymienia ponad 2 tysiące różnego rodzaju sprzętu – poza myśliwcami, także czołgi, Homary, BWP i okręty.

Fot. st. szer. Wojciech Król / CO MON



Film: MON



Ruszyła budowa szpitala

W Legionowie rozpoczęła się budowa wojskowego szpitala- filii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z usług medycznych sześciu oddziałów w 2022 roku. – To historyczne wydarzenie. Nowy szpital zwiększy potencjał wojskowej służby zdrowia jako jednego z elementów wzmocnienia obronności – mówił podczas uroczystości minister Mariusz Błaszczak.

Fot. Leszek Chemperek/CO MON



LISTOPAD

101. rocznica niepodległości

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, w Warszawie odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości. Zwierzchnik SZ RP wziął udział w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Z okazji święta prezydent Duda wręczył awanse generalskie dziewięciu oficerom. Na najwyższy stopień czterogwiazdkowego generała zostali mianowani generałowie broni: Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, oraz Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Stopień generała dywizji otrzymali m.in. Robert Głąb i Jacek Pszczoła, a pierwszą generalską gwiazdkę otrzymał m.in. Sławomir Dudczak. W przededniu rocznicy w 34 polskich miastach odbyły się pikniki wojskowe „Służymy Niepodległej”. Punktualnie o godzinie 15 zabrzmiał „Marsz Pierwszej Brygady”. W pikniku zorganizowanym w Muzeum Wojska Polskiego z warszawiakami spotkał się minister Mariusz Błaszczak.



Fot. Jakub Szymczuk / KPRP



Piloci Bielików

Podchorążowie Lotniczej Akademii Wojskowej zakończyli praktyki studenckie w 41 Bazie Lotnictwa Szkolnego. Byli pierwszymi w historii, którzy odbyli szkolenia na samolotach M-346 Bielik. Po szkoleniu naziemnym i symulatorowym, w kabinach nowych maszyn zasiedli w kwietniu.



Fot. por. Ewa Złotnicka



Misja błękitnych beretów

W Szczecinie odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy, wyjeżdżających na misję ONZ do Libanu. Pierwszą zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL tworzy 222 żołnierzy, głównie z 12 Brygady Zmechanizowanej. Ich zadaniem jest przede wszystkim monitorowanie sytuacji na pograniczu libańsko-izraelskim. To pierwsza, po 10 letniej przerwie ONZ-owska misja polskich żołnierzy. Wyjazd polskich żołnierzy poprzedziły kilkunastomiesięczne szkolenia zakończone certyfikacją.

Fot. Leszek Chemperek / CO MON



Minister Błaszczak nadal na czele MON

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania nowego rządu. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje ministrom wskazanym przez premiera Mateusza Morawieckiego. Na czele resortu obrony narodowej po raz drugi stanął Mariusz Błaszczak.

Fot. st. szer. Wojciech Król / CO MON



ORP „Ślązak” w służbie

Patrolowiec ORP „Ślązak” został oficjalnie wcielony do służby w 3 Flotylli Okrętów. Uroczystość, w której wziął udział minister obrony Mariusz Błaszczak stała się kulminacyjnym punktem obchodów 101. rocznicy odtworzenia polskiej marynarki. Nowy okręt został zbudowany przez konsorcjum, na czele którego stała Stocznia Wojenna. Jednostka jest przeznaczona m.in. do ochrony kluczowych szlaków żeglugowych i podejść do portów.

Fot. Marian Kluczyński



GRUDZIEŃ

Wybory do Konwentu

Po zakończonej, trzyletniej kadencji organów przedstawicielskich, żołnierze wybrali nowych reprezentantów. W wyniku głosowań na szczeblach jednostek, najpierw wyłoniono mężów zaufania trzech korpusów, potem poszczególnych dziekanów. W ostatnich wyborach żołnierze zdecydowali o składzie Prezydium Organów Przedstawicielskich. W wyniku głosowania na stanowiskach pozostali: dotychczasowy przewodniczący Kolegium Dziekanów Korpusu Podoficerów Zawodowych – st. chor. sztab. Janusz Nogaj oraz przewodniczący Kolegium Dziekanów Korpusu Szeregowych Zawodowych – st. szer. Andrzej Kucharek. Nowym przewodniczącym Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych został ppłk Krzysztof Jewgiejuk. Nowa kadencja potrwa do 2022 roku.

Fot. Michał Niwicz



Zbrojeniówka pod nowym nadzorem

Polska Grupa Zbrojeniowa trafiła pod nadzór właścicielski Ministerstwa Aktywów Państwowych. Stało się tak na mocy rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego. Zmiany poza PGZ, dotyczą też m.in. Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1, 2 i 4, Huty Stalowa Wola, spółki Mesko, Polskiego Holdingu Obronnego, a także innych kontrolowanych przez rząd firm, m.in.: PKN Orlen, PGNiG, PKP S.A. Scentralizowanie nadzoru właścicielskiego ma pomóc polskiej gospodarce lepiej przygotować się do funkcjonowania na rynkach międzynarodowych oraz poprawić wydajność państwowych firm.

Fot. PGZ



Black Hawki dla specjalsów



Cztery śmigłowce Sikorsky S-70i trafiły do Wojsk Specjalnych. W uroczystości ich przekazania w 1 Bazie Lotnictwa Transportowego uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych podkreślił, że śmiglowce Black Hawk wyprodukowane w Mielcu, w ramach współpracy z firmą amerykańską, stają się jednym z najważniejszych elementów wyposażenia polskich wojsk specjalnych.



fot. Jakub Szymczuk / KPRP





NATO w cyberprzestrzeni

Zakończyła się 12. edycja jednych z największych natowskich ćwiczeń cybernetycznych „Cyber Coalition”. Uczestniczyło w nich niemal tysiąc ekspertów z 28 państw, zarówno z państw NATO w tym Polski, a także krajów partnerskich Sojuszu z m. in. Szwajcarii i Finlandii. Celem ćwiczeń jest podnoszenie zdolności dowództw i wojsk do realizacji zadań militarnych w cyberprzestrzeni na poziomie taktycznym, operacyjnym i strategicznym, w tym sprawdzenie sojuszniczych procedur związanych z reagowaniem na incydenty w cyberprzestrzeni. – Te manewry przyczyniają się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa, a także pokazują, jak ważna jest jedność transatlantycka – mówił Jens Stoltenber, sekretarz generalny NATO.

Fot. cyber.mil.pl



Przygotowania do „Defender Europe 20”

W drugim kwartale przyszłego roku odbędą się największe od 25 lat amerykańskie manewry w Europie. Zgodnie z zapowiedziami gen. bryg. Seana Bernaby, zastępcy szefa sztabu US Army Europe, na Stary Kontynent zostanie przerzuconych 20 tysięcy żołnierzy, którzy przez dwa miesiące będą ćwiczyć z sojusznikami. Celem ćwiczeń ma być przede wszystkim podniesienie gotowości strategicznej, czyli zdolności do przerzucania całych jednostek w odległe miejsca oraz budowanie interoperacyjności NATO.

Fot. Spc Hubert D. Delany