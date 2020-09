MSPO 2020 - serwis specjalny

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach jest miejscem spotkań polskiej zbrojeniówki i oknem na świat dla jej produktów. Impreza, trzecia co do wielkości w Europie, na stałe wpisała się w kalendarz targów i co roku przyciąga wszystkich tych, dla których ważne są kwestie bezpieczeństwa i obronności. Gościem honorowym tegorocznej edycji jest Wielka Brytania. Zapraszamy do lektury serwisu specjalnego oraz naszych relacji z Kielc.