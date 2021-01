Muzeum Historii Polski – budowa na półmetku

MHP zostało powołane w 2006 roku, w 2015 roku rozpoczęły się wstępne uzgodnienia dotyczące jego lokalizacji na terenie Cytadeli Warszawskiej, a trzy lata później ruszyła budowa obiektu . Jego generalnym wykonawcą jest firma Budimex S.A. Budynek MHP, zaprojektowany przez pracownię architektoniczną WXCA , składa się z czterech kondygnacji nadziemnych i dwóch podziemnych. Będzie w nim miejsce na wystawę stałą i ekspozycje czasowe, audytorium na 600 osób, salę kinową, sale edukacyjne i warsztatowe, punkty gastronomiczne, pracownie konserwatorskie i magazyny. Powierzchnia budynku Muzeum Historii Polski będzie miała około 44 tys. m kw., z tego 8 tys. m kw. zaplanowano na magazyny i pracownie konserwatorskie MWP. – To jest muzeum, które ma pomieścić całą polską historię – mówił Piotr Gliński, minister kultury, podczas zwiedzania budowy pod koniec listopada minionego roku.

Zbroja husarska, karabin Maroszka, egzemplarz Enigmy – to przykładowe eksponaty, które znajdą się w Muzeum Historii Polski. Na terenie warszawskiej Cytadeli trwa budowa siedziby muzeum, które ma być otwarte w 2022 roku. Co ciekawe, wewnątrz jeszcze nieukończonego gmachu już umieszczono największe eksponaty, m.in. transporter opancerzony SKOT.

REKLAMA

Obecnie budowa gmachu MHP osiągnęła mniej więcej półmetek. – Konstrukcja jest prawie gotowa, jesteśmy w trakcie montowania stalowych dźwigarów dachowych – podaje dyrektor Kostro. Na początku tego roku ruszą prace nad instalacjami wewnątrz gmachu oraz prace wykończeniowe wewnątrz, zostanie też uruchomiona procedura związana z wyłonieniem wykonawcy wystawy stałej.



Film: Muzeum Historii Polski

Ekspozycja stała o powierzchni ponad 7 tys. m kw. będzie jedną z największych przestrzeni wystawienniczych w Polsce. Jej projekt plastyczny przygotowało konsorcjum pracowni WWAA/Platige Image. – Wystawa będzie opowiadać o ponadtysiącletnich dziejach Polski z wykorzystaniem zabytków oraz oryginalnych scenografii i multimediów – podaje MHP.

Do muzeum już przywieziono pierwsze i największe wielkogabarytowe eksponaty. – W listopadzie umieściliśmy w budowanym gmachu przedmioty wymagające szczególnych procedur podczas montażu. Transportowaliśmy je za pomocą dźwigów przez otwór dachowy budynku – tłumaczy dyrektor MHP. Wśród eksponatów był pień ponadtysiącletniego czarnego dębu odnaleziony w stawie niedaleko Pelplina w województwie pomorskim oraz lokomobila, czyli ciągnik parowy z przełomu XIX i XX wieku. Jako jedne z pierwszych zostały dostarczone pozostałości pomnika Feliksa Dzierżyńskiego, twórcy bolszewickiego aparatu terroru. Monument w czasach PRL-u stał na dzisiejszym placu Bankowym w Warszawie. Podczas rozbierania pomnika w listopadzie 1989 roku rozpadły się betonowe segmenty, z których był złożony. – Demontaż pomnika stał się jednym z symboli przemian ustrojowych oraz upadku komunizmu w Polsce – podkreśla Kostro.

W gmachu MHP stanął też transporter opancerzony SKOT, produkowany w Czechosłowacji. – Te wozy w pierwszych tygodniach stanu wojennego służyły do organizowania posterunków wojskowych na skrzyżowaniach dróg – podają pracownicy placówki. Egzemplarz w zbiorach muzeum to model 2AP, uzbrojony w dwa karabiny maszynowe. Do MHP trafił dzięki współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową i Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi w Poznaniu, które pozyskały pojazd i przeprowadziły jego renowację.

Na wystawie stałej obejrzymy m.in.: łódź z X wieku wydobytą z jeziora Lednica, XVII-wieczną zbroję husarską, karabin samopowtarzalny zaprojektowany w 1938 roku przez inżyniera Józefa Maroszka, egzemplarz maszyny szyfrującej Enigma oraz wykrywacz min skonstruowany przez Józefa Kosackiego i Andrzeja Garbosia. – Zakończenie budowy planujemy na jesień 2022 roku, otworzymy wtedy wystawę czasową i pomieszczenia edukacyjne. Na ekspozycję stałą trzeba będzie poczekać do wiosny 2023 roku – informuje dyrektor Kostro.

Budynek MHP został zaprojektowany przez pracownię architektoniczną WXCA.

Na terenie Cytadeli już działają Muzeum X Pawilonu i Muzeum Katyńskie, powstaje też siedziba Muzeum Wojska Polskiego. Dwie nowe placówki zostaną ulokowane wokół centralnego placu: od wschodu stanie gmach MHP, a od południa i północy dwa pawilony MWP.