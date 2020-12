Wojsko kontra pandemia

O tym, jak Wojsko Polskie zaangażowało się w walkę z pandemią, mówił dziś w sejmie Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Przypomniał, że żołnierze zarówno wojsk operacyjnych, jak i obrony terytorialnej są zaangażowani w działania antycovidowe na terenie kraju od marca. – Obecnie każdego dnia około 10 tys. żołnierzy walczy z pandemią, a kolejne 10 tys. pozostaje w gotowości do podjęcia tych działań – zaznaczył. Wyjaśnił, że wojsko pomaga przy budowie szpitali tymczasowych, wspiera personel placówek medycznych oraz pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, a także pobiera wymazy od osób, które mogą być nosicielami koronawirusa .

Tylko wczoraj do działań przeciwko rozprzestrzenianiu się pandemii zostało skierowanych 6496 wojskowych, przy czym 3247 z nich służy w jednostkach podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, 48 – w Inspektoracie Wsparcia Rodzajów Sił Zbrojnych, 174 – w Dowództwie Garnizonu Warszawa, 2779 – w WOT, natomiast 248 to podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej.

Najwięcej, bo ponad 3200 żołnierzy pomagało personelowi i pracownikom szpitali oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych. Wojskowi pobierali próbki do badań od potencjalnych nosicieli wirusa w 263 przyszpitalnych punktach pobrań oraz 12 typu „drive&thru” (żołnierze pobrali wczoraj 9357 próbek, co stanowi 30% wszystkich wymazów pobranych w Polsce). Wspólnie z policjantami kontrolowali osoby poddane kwarantannie, a także pomagali podopiecznym domów pomocy społecznej.

Prawie 700 żołnierzy skierowała do antycovidowych działań 18 Dywizja Zmechanizowana. – Żołnierze z Żelaznej Dywizji wspierają personel niemal stu placówek ochrony zdrowia, w których odpowiadają za triaż pacjentów oraz wykonują prace administracyjne czy logistyczne – mówi mjr Przemysław Lipczyński, oficer prasowy 18 DZ. – Utrzymujemy także w gotowości grupy dezynfekcyjne, które zajmują się odkażaniem pomieszczeń i sprzętu oraz karetek, w których przebywały osoby chore na COVID-19. W gotowości jest również 14 zespołów interwencji kryzysowych, które w razie konieczności zajmą się transportem nosicieli wirusa do miejsca izolacji.

Wojskowi z 18 DZ, którzy chorowali na COVID-19, odpowiedzieli na apel ministra obrony narodowej i regularnie zgłaszają się do centrów krwiodawstwa, gdzie oddają osocze. Jako pierwszy na ten krok zdecydował się gen. dyw. Jarosław Gromadziński, dowódca 18 Dywizji. – W naszej dywizji nie trzeba nikogo zachęcać, aby poddał się tej procedurze. Zdajemy sobie sprawę, jakie to ważne. Jeden z żołnierzy, którzy służą w Siedlcach, bardzo ciężko przechodził COVID-19 i przyznał, że poczuł się lepiej dopiero wtedy, kiedy otrzymał osocze – mówi mjr Lipczyński. W centrach krwiodawstwa stawili się między innymi pancerniacy z Wesołej. – W 1 Brygadzie Pancernej już kilka razy zorganizowaliśmy takie akcje. Ozdrowieńcy mogą oddawać osocze co tydzień, dlatego przed nami kolejne związane z tym przedsięwzięcia – zaznacza ppor. Jacek Piotrowski, rzecznik 1 BPanc.

Minister Błaszczak poinformował w środę posłów, że od marca do połowy grudnia żołnierze oddali łącznie ponad 11 tys. l krwi, a dwustu ozdrowieńców w mundurach – osocze.

Ale to nie wszystko. Szef MON mówił także, że wkrótce wojskowi otrzymają kolejne zadania. Między 21 a 24 grudnia terytorialsi, w ramach Akcji „Łączymy na Święta”, zorganizują wideopołączenia, za pośrednictwem których pacjenci szpitali czy podopieczni DPS-ów będą mogli porozmawiać z bliskimi. Wojsko Polskie wkrótce ma się zaangażować w realizację Narodowego Programu Szczepień. Żołnierze utworzą mobilne zespoły szczepień, będą także odpowiedzialni za dystrybucję szczepionek. Do programu zostało zakwalifikowanych 13 wojskowych szpitali.

– Przez ostatnie miesiące żołnierze udowodnili, że na ich pomoc zawsze można liczyć. Są w stanie dostosować się do każdych okoliczności i wspierać innych niemal w każdym obszarze funkcjonowania państwa. Chciałbym podziękować im za tytaniczną pracę, jaką wykonują każdego dnia – mówił minister Błaszczak. – Wojsko Polskie będzie pomagać tak długo, jak będzie wymagała tego sytuacja.