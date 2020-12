Wojsko łączy w święta

„Łączymy na święta” to nasz nowy projekt, skierowany do osób starszych, chorych i samotnych. Żołnierze od 21 do 24 grudnia m.in. w szpitalach i DPS-ach zajmą się organizacją połączeń wideo z rodzinami – informuje minister Mariusz Błaszczak. Z pomocy żołnierzy mogą skorzystać osoby, które z powodu pandemii nie będą mogły spotkać się albo porozmawiać z bliskimi w czasie świąt Bożego Narodzenia.

Projekt „Łączymy na święta” powstał z myślą o osobach starszych, samotnych, podopiecznych ośrodków opiekuńczych oraz chorych – wszystkich, którzy w okresie świątecznym, ze względu na pandemię, przebywają w ścisłej izolacji. Tym, którzy nie będą mogli spotkać się z rodziną, pomogą żołnierze. To kolejna aktywność wojska w ramach operacji „Trwała odporność”, której celem jest ograniczanie skutków transmisji koronawirusa i wsparcie państwa. – Żołnierze od 21 do 24 grudnia m.in. w szpitalach i DPS-ach zajmą się organizacją połączeń wideo z rodzinami. W trudnym czasie pandemii pomagajmy sobie wzajemnie – apeluje minister obrony Mariusz Błaszczak.