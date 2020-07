Sto lat morskich lotów

Lotniskowiec na Pinie

Początki do łatwych zdecydowanie nie należały. W lutym 1920 roku Rzeczpospolita przejęła 140-kilometrowy odcinek wybrzeża przyznany jej na mocy traktatu wersalskiego. Na niewielkim skrawku lądu dominowały rybackie wioski, brakowało portów oraz infrastruktury z prawdziwego zdarzenia. Największym miastem był Puck. To właśnie tam dziewięć lat wcześniej Niemcy założyli bazę wojskowych hydroplanów. Zbudowali koszary, hangary, specjalny basen i tzw. pole wzlotów. Problem w tym, że po I wojnie światowej brakowało samolotów, które polska armia mogłaby zagospodarować. – Pierwszą sprawną maszynę należało poskładać z kilku wraków – wyjaśnia kmdr por. rez. Mariusz Konarski ze Stowarzyszenia Historycznego Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Kiedy mechanicy pracowali w pocie czoła, w Pucku oficjalnie powołana została polska Baza Lotnictwa Morskiego, której dowódcą został kpt. mar. Wiktoryn Kaczyński. Stało się to 1 lipca. Dwa tygodnie później w powietrze wzbił się pierwszy wodnosamolot z biało-czerwoną szachownicą na skrzydłach – Friedrichshafen FF.33.H.

W kolejnych latach lotnictwo morskie szybko się rozrastało. Przy puckiej bazie powstała Morska Szkoła Pilotów, zaś armia kupowała za granicą kolejne maszyny – zarówno różnego typu hydroplany, jak i samoloty operujące z lądu. Pod koniec lat 20. było ich prawie 40. Wkrótce w Pucku zaczęły się też pojawiać polskie Lubliny. – Zadania lotnictwa morskiego były bardzo różnorodne – od lotów patrolowych, poprzez współpracę z okrętami i wskazywanie celów dla pokładowej artylerii, aż po bombardowanie i ostrzeliwanie nieprzyjacielskich jednostek oraz wrogich oddziałów na lądzie – wymienia Konarski. W 1926 roku kilka samolotów zostało oddelegowanych na wschód. Miały współpracować z Flotyllą Pińską. Z czasem pododdział rozrósł się do rozmiarów eskadry, a wśród decydentów pojawiły się pomysły stworzenia na jej potrzeby... niewielkiego lotniskowca.

Tymczasem w 1932 roku Morski Dywizjon Lotniczy z Pucka ostateczne wszedł w skład marynarki wojennej. Niebawem też zrodził się plan poważnego wzmocnienia jego siły uderzeniowej. We Włoszech zamówionych zostało sześć nowoczesnych samolotów torpedowych Cant Z 506B. Realizacja kontraktu szła jednak jak po grudzie. Naciskani przez niemieckich sojuszników Włosi nie spieszyli się zbytnio z budową kolejnych maszyn. W efekcie przed wybuchem II wojny światowej do Polski dotarł zaledwie jeden Cant.



Grupa żołnierzy przy hydroplanie LeO H.135B3

We wrześniu 1939 roku polskie lotnictwo morskie nie odegrało znaczącej roli. Już w trzecim dniu walk Niemcy zniszczyli większość samolotów. Jedna z nielicznych ocalałych maszyn otrzymała co prawda zadanie zbombardowania pancernika „Schleswig-Holstein”, ale załoga nie odnalazła okrętu we wskazanym wcześniej miejscu. Inna akcja do dziś pozostaje w sferze spekulacji. W nocy z 7 na 8 września załoga Lublina R.XIII miała zrzucić bomby na Niemców świętujących w Gdańsku kapitulację Westerplatte. – Mnie wydaje się to mało prawdopodobne – przyznaje Konarski. – Swego czasu dokładnie przejrzałem akta dotyczące urodzin i zgonów mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska. Nie tam śladu, który mógłby wskazywać na to, że do bombardowania w ogóle doszło – dodaje.

Odrzutowce w morskiej służbie

W kolejnych latach tradycje puckiej jednostki kontynuował 304 Dywizjon Bombowy Ziemi Śląskiej im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Służące w nim załogi brały udział w walkach o Wielką Brytanię i północny Atlantyk, łącznie wykonując blisko trzy tysiące lotów bojowych. – Do ich zadań należała między innymi walka z okrętami podwodnymi – tłumaczy Konarski. Po pokonaniu Niemców, w myśl założeń emigracyjnych władz, dywizjon miał trafić nad Bałtyk. Rzeczywistość okazała się jednak inna.

Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, zaś nowe władze postanowiły odbudować lotnictwo morskie po swojemu. Jeszcze w latach 40. sformowana została Samodzielna Eskadra Lotnicza Marynarki Wojennej. W jej skład weszły między innymi samoloty szturmowe Ił-2 i bombowce nurkujące Pe-2. Jednostka stacjonowała na lotniskach w Wicku Morskim, Dziwnowie oraz Pucku. Wkrótce eskadra przeobraziła się w 30 Pułk Lotnictwa Marynarki Wojennej, który przeniósł się do gdyńskiej dzielnicy Babie Doły.

– W powojennych dziejach lotnictwa morskiego wyróżnić można co najmniej kilka przełomowych momentów. Jednym z nich było na pewno pozyskanie samolotów odrzutowych – podkreśla kmdr ppor. Marcin Braszak, rzecznik Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Pierwsze z nich, Lim-1 będące licencyjną wersją sowieckich MiG-ów-15, pojawiły się na Babich Dołach w kwietniu 1953 roku. W kolejnych latach były one zastępowane przez Limy-2, Limy-5, wreszcie różne wersje MiG-ów-21. Do 1962 roku myśliwce zgrupowane w nowo utworzonym 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego służyły w marynarce wojennej, potem na blisko trzy dekady zostały podporządkowane wojskom obrony powietrznej kraju, by na początku lat dziewięćdziesiątych powrócić pod skrzydła marynarki. – W czasie trzydziestoletniej służby zakładałem zarówno mundur stalowy, jak i granatowy. Niezmiennie jednak wykonywałem loty nad Bałtykiem, choć oczywiście ich specyfika trochę się różniła – wspomina kmdr pil. rez. Paweł Padias, emerytowany pilot MiG-ów 21. – Jako żołnierze WOPK byliśmy przygotowani na zwalczanie celów powietrznych: obcych samolotów czy rakiet lecących w głąb kraju. W marynarce przede wszystkim osłanialiśmy zespoły okrętów – tłumaczy. Piloci myśliwców przez lata ćwiczyli z wojskami Układu Warszawskiego. Podczas manewrów korzystali z lotnisk nie tylko w Polsce, ale też ZSRR czy NRD. Po wejściu do NATO zaczęli latać do zachodnich Niemiec i Holandii. – Wykonywaliśmy sporo zadań. Nie brakowało też dramatycznych momentów. Pamiętam, jak podczas jednego z lotów kolega miał awarię układu hydraulicznego. Akurat prowadziłem jego lot i wspólnie musieliśmy podjąć decyzję, czy będzie się katapultował, czy może spróbuje posadzić samolot. Kolega co chwilę podawał mi spadające wartości ciśnienia, a ja robiłem wyliczenia. Ostatecznie zdołał szczęśliwie wylądować. W tym momencie ciśnienie doszło do zera – wspomina kmdr Padias. Samoloty odrzutowe ze służby w lotnictwie morskim zostały wycofane na początku XXI wieku.

Czas śmigłowców

Kolejny przełom w lotnictwie morskim wiązał się z wcieleniem do służby pierwszych śmigłowców. Doszło do tego niemal równo sześćdziesiąt lat temu. – Wówczas nad Bałtyk dotarły dwie maszyny SM-1 zaprojektowane w sowieckim biurze Mila, a wyprodukowane przez zakłady w Świdniku i Rzeszowie – informuje kmdr ppor. Braszak. Wkrótce też zrodził się plan, by śmigłowce tego typu wykorzystać do niesienia pomocy rozbitkom i poszkodowanym na morzu. Kiedy więc marynarka pozyskała cztery kolejne maszyny, w nowszej wersji SM-2, od razu zostały one skierowane do Darłowa, gdzie formowała się eskadra ratownicza.

SM bardzo szybko zostały zastąpione przez śmigłowce nowszej generacji. Służbę ratowniczą pełniły Mi-2RM, Mi-14PS, wreszcie do dziś służące w Brygadzie Lotnictwa Marynarki Wojennej Mi-14PŁ/R oraz W-3WARM „Anakonda”. – Jesteśmy jedyną w kraju formacją, która prowadzi akcje ratownicze z powietrza w polskiej strefie odpowiedzialności na Bałtyku – przypomina kmdr ppor. Braszak. Załogi śmigłowców pełnią całodobowe dyżury zarówno w Gdyni, jak i Darłowie. W ciągu ostatnich kilkunastu lat lotnicy brali udział w blisko 700 akcjach. Pomogli niemal 350 osobom. Zdarzało im się także działać w głębi lądu. Tak było chociażby w 1997 roku, podczas powodzi tysiąclecia na południu Polski.

Tymczasem śmigłowce w brygadzie są wykorzystywane także do diametralnie innych celów. W 1965 roku do służby weszły cztery sowieckie Mi-4. W oparciu o nie został sformowany pierwszy w historii polskiego lotnictwa klucz śmigłowców przystosowanych do zwalczania okrętów podwodnych. Służba na ich pokładzie była ciężka. – We wnętrzu panowała ciasnota. Dwóch pilotów siedziało obok siebie, nawigator nieco niżej, u samego dołu pokładu. W kabinie były dwa okienka, które zasysały spaliny, dlatego podczas lotu często towarzyszył nam ich zapach. Zimą w śmigłowcu było potwornie zimno. Latem z kolei robiło się tak gorąco, że podczas upałów loty szkoleniowe odbywały się między piątą a dziesiątą rano – wspominał swego czasu kmdr ppor. rez. Kazimierz Rymer, wieloletni pilot śmigłowców ZOP.

Komfort służby zmienił się w początkach lat 80., kiedy Polska kupiła śmigłowce Mi-14PŁ. „Czternastki” to największe śmigłowce, które kiedykolwiek służyły w polskim lotnictwie morskim. Z racji bogatej awioniki bywają nazywane elektrowniami, a ze względu na niezawodność – kałasznikowami. Mogą startować przy wietrze wiejącym z prędkością 20 m/s i operować przy stanie morza sięgającym pięciu stopni w dziesięciostopniowej skali Douglasa. Są przystosowane do przenoszenia torped Mu-90 oraz bomb głębinowych. Ich załoga może poszukiwać okrętów podwodnych za pomocą stacji hydroakustycznej, wyrzucanych do morza pław oraz detektora anomalii magnetycznych. Mi-14PŁ do dziś służą w Brygadzie Lotnictwa Marynarki Wojennej. Stacjonują w Darłowie.

Do działań ZOP przeznaczone są także SH-2G – śmigłowce pokładowe, które do Gdyni dotarły wraz z pozyskanymi od Amerykanów fregatami Oliver Hazard Perry. Ich obecność utorowała lotnictwu morskiemu drogę na międzynarodowe misje. W 2006, a potem 2008 roku załogi SH-2G wraz z obsługą techniczną brały udział w natowskiej operacji „Active Endeavour” na Morzu Śródziemnym. Jej celem była ochrona najważniejszych szlaków żeglugowych przed terrorystami. Na misje śmigłowce wyruszały na pokładzie fregaty ORP „Gen. K. Pułaski”. W kolejnej dekadzie SH-2G były też obecne na południu Europy przy okazji działalności w stałych zespołach okrętów NATO. Raz operowały z pokładu fregaty ORP „Gen. T. Kościuszko”, a raz z pokładu „Pułaskiego”. Cel: próba zahamowania nielegalnej migracji.

Ale Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej podczas zagranicznych misji była reprezentowana nie tylko przez śmigłowce pokładowe. Kilka lat temu na barkach jej żołnierzy po raz pierwszy w historii spoczął ciężar zorganizowania polskiego kontyngentu. Pierwsza zmiana PKW „Sophia” wyruszyła na Sycylię w lutym 2018 roku. Składała się z ponad setki mundurowych oraz samolotu Bryza. Maszyny stacjonujące w Siemirowicach na co dzień prowadzą loty rozpoznawcze nad Bałtykiem. Teraz miały patrolować szlaki pomiędzy Libią a południem Europy. To właśnie tamtędy płynie na Stary Kontynent fala migrantów, których na morze wysyłają zorganizowane grupy przemytników. Z czasem unijna misja „Sophia” przekształciła się w misję „Irini”, zmianie uległ też rozkład akcentów – uwaga przesunęła się z nielegalnych migrantów na przemytników broni i ropy naftowej – ale polscy żołnierze na Sycylii pozostali. – „Sophia” pokazała, że Polska jest w stanie dołożyć cegiełkę do przedsięwzięć kluczowych dla międzynarodowego bezpieczeństwa – podkreślał w rozmowie z portalem polska-zbrojna.pl kmdr por. Mariusz Konopka, dowódca drugiej zmiany PKW „Sophia”.

Stulecie i co dalej?

Tymczasem większość śmigłowców lotnictwa morskiego powoli dożywa swoich dni. Potrzeba nowego sprzętu. Na razie wiadomo, że do końca 2022 roku do BLMW mają zostać dostarczone cztery maszyny AW101. Zgodnie z założeniem będą służyły zarówno do prowadzenia akcji ratowniczych, jak i poszukiwania okrętów podwodnych. W początkach tego roku wystartował też program „Kondor”, który ma się zakończyć pozyskaniem od czterech do ośmiu śmigłowców pokładowych. Powinny one zastąpić SH-2G.

Wczoraj rozpoczęło się świętowanie stulecia lotnictwa morskiego, ze względu na pandemię COVID-19 wyjątkowo skromne. W Pucku delegacja BLMW złożyła kwiaty w miejscach związanych z historią Morskiego Dywizjonu Lotniczego i ludzi z nim związanych. Dziś z kolei w Gdyni odbędzie się uroczysta zbiórka żołnierzy służących w brygadzie.