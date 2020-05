Wojsko wspiera pensjonariuszy placówek opiekuńczych

Szefowie resortów obrony oraz rodziny, pracy i polityki społecznej podsumowali dotychczasowe działania pomocowe rządu skierowane do pensjonariuszy placówek opiekuńczych. Minister Marlena Maląg poinformowała, że w całym kraju na wsparcie domów pomocy społecznej przeznaczono w sumie około 1 mld zł. Część tych środków pochodzi z funduszy unijnych. – Czas pokazać na konkretach i liczbach, jak wspieraliśmy samorządy, które odpowiadają za prowadzenie domów pomocy społecznej – mówiła na konferencji prasowej w Niedabylu (woj. mazowieckie) minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Poinformowała, że rząd przekazał wsparcie finansowe oraz środki ochrony indywidualnej dla personelu placówek, m.in. płyny do dezynfekcji, rękawice, maseczki, kombinezony i przyłbice. – Na pomoc DPS-om zabezpieczyliśmy miliard złotych, z czego 380 milionów złotych jest już przekazywanych przez regionalne ośrodki pomocy społecznej. Część tych pieniędzy będzie przeznaczona także na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników – podała minister Maląg.

Spośród 824 domów opieki społecznej aż 536 wspiera WOT. Terytorialsi zajmują się m.in. dostarczaniem żywności i pobierają materiały do badań na COVID-19. Przeprowadzili również sześć ewakuacji – powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak. Za pomoc żołnierzom podziękowała dzisiaj także Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Minister obrony Mariusz Błaszczak zaznaczył, że żołnierze od pierwszego dnia walczą z pandemią koronawirusa. – Zadaniem Wojska Polskiego jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i Polakom, także w sytuacji epidemii – mówił. Podkreślił, że szczególne zasługi na froncie walki z COVID-19 mają wojska OT. – To piąty rodzaj sił zbrojnych, najmłodsza formacja, która się jeszcze tworzy. Ale już się sprawdzili. Są bardzo zaangażowani i ofiarni – zaznaczał szef MON. Minister Błaszczak podkreślił, że WOT objęło wsparciem 536 domów pomocy społecznych. Żołnierze zajmują się nie tylko dostarczaniem żywności, lecz także pobierają wymazy do badań w kierunku koronawirusa. – Mieliśmy też sześć przypadków, gdy żołnierze WOT prowadzili ewakuację pensjonariuszy DPS-ów – podał szef resortu obrony. Zwrócił też uwagę na zaangażowanie wojsk operacyjnych w walkę z COVID-19, m.in. jednostek logistycznych czy chemicznych, które odkażają szpitale i domy opieki.

Szef MON spotkał się w Niedabylu także z żołnierzami, którzy pobierają materiał biologiczny od pensjonariuszy domu pomocy społecznej. Podziękował również personelowi placówki za opiekę nad podopiecznymi w czasie kwarantanny.

Żołnierze od początku epidemii koronawirusa udzielają pomocy pensjonariuszom domów pomocy społecznej w całym kraju. W ramach operacji „Odporna wiosna” terytorialsi dostarczają żywność i środki ochrony przeciwepidemicznej do DPS-ów, pobierają wymazy do badań na obecność koronawirusa i zapewniają wsparcie logistyczne oraz opiekę. Pobrali już blisko 63 tys. wymazów, z czego 28 tys. właśnie w DPS-ach.

Aby lepiej koordynować pomoc dla placówek opiekuńczych, w kwietniu w każdym województwie powołano zespoły interwencji kryzysowych. Ich głównym celem jest wsparcie ewakuacji, a także przywracanie placówek do normalnego funkcjonowania. ZIK są kierowane do działania na wniosek głównego inspektora sanitarnego lub wojewody. Do tej pory zostały użyte 49 razy.