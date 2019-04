Jaki sprzęt zobaczymy na defiladzie?

Niemal cały sprzęt, który weźmie udział w defiladzie, jest już w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Warszawie-Wesołej. To tam od środy odbywają się treningi do sprzętowej części defilady. – Przyjechali do nas żołnierze z jednostek z całej Polski i przewieźli ze sobą sprzęt, na którym codziennie się szkolą. Są też u nas funkcjonariusze służb mundurowych i ich pojazdy. W sumie w przygotowania w naszej jednostce zaangażowanych jest ponad 600 osób – mówi ppłk Waldemar Pawelec, dowódca batalionu logistycznego 1 Brygady. Uczestnicy defilady sprzętowej trenują poruszanie się pojazdów w kolumnach, właściwe ustawienie sprzętu, zachowanie odpowiednich odległości między grupami sprzętu. – To dla nas pewna nowość i wyzwanie, bo przygotowujemy do udziału w defiladzie nie tylko żołnierzy, ale i funkcjonariuszy innych służb. Testem naszego przygotowania będzie próba generalna już w najbliższy weekend – dodaje ppłk Pawelec.

Kraby, Rosomaki, Leopardy, amerykańskie Strykery i Patrioty, policyjne łodzie i pojazdy specjalne ATV Straży Granicznej – 3 maja na stołecznej Wisłostradzie będzie można zobaczyć ponad 200 egzemplarzy różnego rodzaju pojazdów. Blisko trzy czwarte to sprzęt wojskowy, który do Warszawy przyjechał z jednostek z całego kraju.

REKLAMA

Za niewiele ponad tydzień zebrani na Wisłostradzie mieszkańcy stolicy i goście będą mogli zobaczyć efekty przygotowań. Na Wisłostradzie pojawi się ponad 200 jednostek sprzętu, a najwięcej jego egzemplarzy zaprezentuje wojsko. – Jednostki Dowództwa Generalnego RSZ pokażą w sumie 116 sztuk sprzętu, w tym pojazdy artyleryjskie, przeciwlotnicze, pancerne i inżynieryjne. Żołnierze 6 Brygady Powietrznodesantowej na przykład przywiozą do stolicy sześć samochodów ciężarowo-osobowych HMMWV, a 14 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak przyjedzie z 12 Brygady Zmechanizowanej. Będzie też można zobaczyć czternaście czołgów Leopard 2A5 z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej – wylicza płk Andrzej Kupis, koordynator defilady z ramienia Dowództwa Generalnego RSZ.

Wojsko na Wisłostradzie

W kolumnie kołowej przejedzie osiem samobieżnych haubicoarmat Dana i tyle samo wyrzutni rakietowych WR-40 Langusta należących do jednostek 12 Dywizji Zmechanizowanej. Pojawią się także samobieżne moździerze Rak z 17 Brygady Zmechanizowanej oraz samobieżne haubice Krab wraz z gąsienicowymi pojazdami dowodzenia z 11 Pułku Artylerii.

Wśród wojskowego sprzętu pojawi się także sześć samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Poprad, służących do wykrywania, identyfikowania, śledzenia i zwalczania celów powietrznych. Sprzęt ten przywiozą do Warszawy wojskowi z 4 i 8 Pułku Przeciwlotniczego. Będzie też można zobaczyć dwie zdolne do przerzutu stacje radiolokacyjne Soła wystawione przez 8 pplot i Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. To urządzenia rozpoznawcze, które we współpracy z Popradami umożliwiają m.in. kontrolę obszaru powietrznego. Pułki przeciwlotnicze zaprezentują w defiladzie także zautomatyzowane wozy Łowcza, będące mobilnymi stanowiskami dowodzenia obroną przeciwlotniczą.

Ale to nie wszystko, bo 3 maja na defiladzie pojawi się także sprzęt inżynieryjny. Wojskowi z batalionów drogowo-mostowych pokażą dwa mosty towarzyszące na podwoziu samochodowym MS-20, a 1 Pułk Saperów zaprezentuje wyspecjalizowane pojazdy saperskie Topola służące do przewozu niewypałów i niewybuchów do miejsca detonacji.

Swoim sprzętem pochwalą się też specjalsi. Jednostka Agat pokaże sześć opancerzonych pojazdów MATV MRAP, a Jednostka Wojskowa Komandosów dwa pojazdy HMMWV spec. GROM-owcy z kolei zaprezentują dwie rampy szturmowe zamontowane na Fordach 550.

W defiladzie kołowej będzie też można zobaczyć sprzęt Morskiej Jednostki Rakietowej: dwie wyrzutnie pocisków rakietowych (MLV – Missile Launch Vehicle) oraz dwa wozy kierowania środkami walki (CCV – Combat Command Vehicle).

– Poza jednostkami Dowództwa Generalnego swój sprzęt, w tym quady i motocykle Kawasaki Vuclan, pokaże też Żandarmeria Wojskowa. Będzie też sześć quadów wojsk obrony terytorialnej – mówi płk Kupis. W stolicy nie zabraknie pojazdów sojuszników. Pojawią się brytyjskie transportery opancerzone Panthery, amerykańskie Strykery i Patrioty, rumuńskie wozy 35 M AA Cannons Truck DAC 665 T czy prezentowane przez Chorwatów dwa wozy FAP M 92 Falcon.

Sprzęt nie tylko wojskowy

– W tegorocznej defiladzie żołnierzom towarzyszyć będą też przedstawiciele innych formacji. Poza pododdziałami pieszymi będzie można zobaczyć także ich sprzęt, w sumie ponad 70 egzemplarzy – mówi płk Kupis.

Do obejrzenia będzie np. 17 pojazdów kołowych Straży Granicznej. – Wśród nich: pojazdy specjalne ATV: Yamahy Quady oraz UTV Can-am Traxer, wykorzystywane do patrolowania granicy państwowej, zwłaszcza w terenie trudno dostępnym – mówi por. SG Agnieszka Golias, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej. Stołeczną Wisłostradą przejadą terenowe Fordy Rangery i Toyoty Land Cruiser oraz patrolowe Toyoty Rav 4. Formacja pokaże też m.in. motocykle Kawasaki Versys 1000, przewoźną jednostkę nadzoru (PJN) Toyotę Hilux oraz pojazd specjalny – ruchomą stację radarową Mercedes Axor.

Widzowie zebrani na bulwarach wiślanych będą też mogli zobaczyć osiem nowoczesnych pojazdów Państwowej Straży Pożarnej. – Pokażemy np. ciągnik siodłowy z naczepą cysterną, specjalny dźwig o maksymalnym udźwigu 40 ton na podwoziu Volvo FM oraz ciężki samochód nośnik kontenerów na podwoziu Mercedes Actros wraz z kontenerem do przewozu środka pianotwórczego o pojemności 10 000 litrów – mówi st. kpt. mgr inż. Karol Ziętala z Wydziału Logistycznego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Wisłostradą przejadą także np. samochód ratownictwa chemicznego Mobillab i samochód specjalny ratownictwa technicznego Mega City na podwoziu Scania G450.

W defiladzie kołowej nie zabraknie sprzętu policji. Formacja pokaże w sumie ponad 40 pojazdów. Pojawią się m.in. lekki transporter opancerzony Dzik, pojazd specjalny Renault RSD będący ruchomym stanowiskiem dowodzenia oraz ambulanse pogotowia ruchu drogowego: Ford Transit i Renault Trafic wykorzystywane przy zabezpieczaniu miejsc wypadków drogowych. Widzowie zobaczą też: Mitsubishi L200 z zamontowaną automatyczną wyrzutnią granatów łzawiących, skutery oraz łodzie RIB (Rigid Inflatable Boat) wykorzystywane do akcji ratunkowych na morzach i wodach śródlądowych. Wisłostradą przejadą też policyjne motocykle BMW, hybrydowe Toyoty Auris.

Swój sprzęt pokaże też Służba Ochrony Kolei. Będzie to w sumie pięć pojazdów: Mercedes Benz Sprinter – mobilne centrum monitoringu, dwa egzemplarze Isuzu D-max oraz dwa VW Amarok. W defiladzie będzie można zobaczyć wystawione przez Krajową Administrację Skarbową: Mercedesa Sprintera z urządzeniami RTG do prześwietlania bagażu i osobowego Mercedesa Vito.

Defilada organizowana jest z okazji 3 maja oraz 20-lecia Polski w NATO i 15. rocznicy wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Wydarzenie pod hasłem „Silni w sojuszach” odbędzie się na stołecznej Wisłostradzie, wzdłuż bulwarów na zachodnim brzegu Wisły.

Start defilady planowany jest 3 maja o godzinie czternastej w okolicach Multimedialnego Parku Fontann, na skrzyżowaniu z ulicą Sanguszki. W wydarzeniu weźmie udział ponad dwa tysiące uczestników, ponad 200 pojazdów i 80 statków powietrznych. Do udziału zaprasza Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej: – Świętujmy wspólnie z wojskiem i służbami dbającymi o bezpieczeństwo. Tę majówkę warto spędzić w Warszawie.