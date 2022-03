Sekretarz NATO w Łasku

O rozmieszczeniu natowskich sił szybkiego reagowania w Europie, obronie powietrznej, a także o kolektywnym wsparciu Ukrainy – rozmawiali w Łasku prezydent Andrzej Duda i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. – Nie możemy zgodzić się na to, by w Europie było okupowane, napadnięte zbrojnie państwo, a granice zmieniane były siłą – mówił prezydent.

Sekretarz generalny NATO i prezydent Andrzej Duda spotkali się na terenie 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. To właśnie w tej jednostce na co dzień stacjonują wielozadaniowe samoloty F-16. Od kilku tygodni w Łasku są także amerykańskie myśliwce F-15. Zostały tu skierowane w związku z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa w Europie i koncentracją wojsk rosyjskich na Białorusi.

– Obecność sekretarza generalnego stanowi podkreślenie ważności zadania, jakie wykonują tutaj polscy i amerykańscy żołnierze. W trakcie spotkania omówiliśmy bieżącą sytuację bezpieczeństwa i kroki na przyszłość, by wzmocnić wschodnią flankę Sojuszu – powiedział Andrzej Duda po zakończeniu spotkania z Jensem Stoltenbergiem. W czasie konferencji prasowej prezydent Duda odniósł się do wczorajszej wideokonferencji z prezydentem Joe Bidenem i innymi przywódcami krajów członkowskich NATO. – Mówiliśmy, że Sojusz musi utrzymać jedność i razem stać przy Ukrainie. Nie możemy zgodzić się na to, by w Europie było okupowane, zbrojnie napadane państwo, a granice były zmieniane siłą – powiedział Duda. Przyznał, że dzisiejsze rozmowy z szefem NATO dotyczyły także zbliżającego się szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie. W czasie tego spotkania mają zapaść decyzje o wzmocnieniu bezpieczeństwa Europy i wschodniej flanki NATO.