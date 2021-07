Krajowa zbrojeniówka – w dołku czy na szczycie?

Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych, poinformował, że PGZ w 2020 roku wypracowała przychód w kwocie 5 mld 951 tys. zł, co było wynikiem o 2% wyższym niż w roku poprzednim. Z kolei dochód netto wyniósł 191 mln zł. – Znakomita większość spółek wypracowała zysk, ale kilka zakładów zakończyło ubiegły rok stratą. Wśród nich były: Bumar-Łabędy, PGZ Stocznia Wojenna, Autosan czy Wojskowe Zakłady Elektroniczne – wymienił wiceminister. Dodał, że około 80% produkcji w ramach grupy to realizacja zamówień dla MON-u.

Senatorowie z Komisji Obrony Narodowej rozmawiali we wtorek o kondycji i możliwościach polskiej zbrojeniówki. Do dyskusji zaprosili m.in. przedstawicieli ministerstw: Obrony Narodowej oraz Aktywów Państwowych, od grudnia 2019 roku sprawującego nadzór właścicielski nad krajowymi zakładami przemysłu obronnego. Na posiedzenie komisji przyjechał też Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej .

Zbigniew Gryglas przyznał też, że polskim produktom nie udało się podbić zagranicznych rynków. – Przychody z eksportu spadły o 7%, co nas martwi, bo eksport jest bardzo dobrym weryfikatorem naszej produkcji i naszego uzbrojenia. Jest też formą kontaktu naszych zakładów ze światem – mówił. Jednocześnie poinformował, że grupa kapitałowa realizowała około 190 projektów badawczo-rozwojowych na sumę 3,5 mld zł. Zdaniem wiceministra aktywów państwowych to szansa na opracowanie uzbrojenia na potrzeby Wojska Polskiego, a także na eksport. Jako przykład takiego produktu podał realizowany projekt bojowego pływającego wozu piechoty Borsuk.

Przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych zauważył, że spółki należące do grupy kapitałowej mają w swojej ofercie jedynie kilka czy kilkanaście nowoczesnych produktów. Recept na wprowadzenie nowej, bardziej atrakcyjnej oferty jest – zdaniem wiceministra Gryglasa – kilka. To m.in. ścisła współpraca z głównym klientem, czyli resortem obrony, czy kooperacja z partnerami zagranicznymi, np. w ramach transferu technologii czy umów offsetowych („których ma być więcej w przyszłości”). – Pewnym novum może być kooperacja z firmami prywatnymi, takimi jak Teldat, Telesystem-Mesko czy WB Electronics. Prywatne firmy wprowadzają do sektora obronnego pewną elastyczność działania i otwartość na nowe przedsięwzięcia – przekonywał. Jako przykład Zbigniew Gryglas podał bezzałogową wieżę ZSSW-30, która jest efektem współpracy HSW i WB Elektronics. – To bardzo dobry, nowoczesny produkt, który pewnie w najbliższych miesiącach stanie się naszym hitem eksportowym – zapewnił.

Ministerstwo Aktywów Państwowych kontynuuje proces konsolidacji zakładów zbrojeniowych, m.in. trwa ona w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi i nr 2 w Bydgoszczy, łączą się również PIT-RADWAR i Wojskowe Zakłady Łączności oraz HSW i Wojskowe Zakłady Inżynieryjne. Wiceminister Gryglas przyznał, że proces modernizacji, unowocześniania i restrukturyzacji spółek jest rozpisany na lata. – Mamy świadomość, że to trwa długo. Jednak procesy rozpoczęte dziś zaprocentują w przyszłości – ocenił.

Odpowiadając na pytania senatorów, przedstawiciele obu resortów zaznaczyli, że kupno amerykańskich czołgów Abrams nie przekreśla rodzimego projektu „Wilk”. – Nie zawiesimy programu budowy polskiego czołgu. On będzie potrzebny do obrony polskiego terytorium – zaznaczył wiceminister Gryglas.

O wynikach Polskiej Grupy Zbrojeniowej i jej planach na najbliższy rok mówił prezes Sebastian Chwałek. – Okres pandemii COVID-19 zachwiał światowym łańcuchem dostaw, co odczuła również polska branża. Stało się tak chociażby w przypadku części elektronicznych sprowadzanych z Dalekiego Wschodu i z Zachodu. Mimo że podczas epidemii żaden z krajowych zakładów zbrojeniowych nie zawiesił produkcji nawet na jeden dzień, mieliśmy czasem problem z terminową dostawą na potrzeby MON-u, właśnie z uwagi na niedostarczenie nam komponentów – tłumaczył.

Ten rok PGZ rozpoczęła – jak mówił prezes Chwałek – dosyć dobrze. – Wstępnie przychody za pięć miesięcy tego roku wskazują na bardzo ciekawy trend, na tendencję wzrostową – mówił. Przypomniał, że w 2019 roku PGZ podpisała wyjątkowo dużo kontraktów. – Owszem, w efekcie wyliczeń księgowych wynik końcowy 2019 roku odbiegał nieco od oczekiwań, jednak rok 2020, ale też 2021, który planujemy, będzie dobrze prezentował się finansowo i na rynkach zagranicznych. Myślę, że PGZ pokaże na co ją stać – zapewniał. Zapowiedział też, że przed Polską Grupą Zbrojeniową największe kontrakty w historii grupy, m.in. wkrótce zostanie podpisana umowa na opracowanie i budowę trzech okrętów typu fregata w ramach programu „Miecznik”. Trwają też ostatnie przygotowania do podpisania zamówienia na realizację projektu „Narew”. – Oczywiście projektów, nad którymi pracujemy, jest więcej. Na przykład nad BMS Rosomak czy nad Borsukiem ze zdalnie sterowaną wieżą, który zastąpi obecnie eksploatowany BWP – wyliczał prezes Chwałek. – Jeśli etap formalny zakończy się pozytywnie, liczę, że w przyszłym roku będziemy gotowi do produkcji i dostarczenia do jednostek tych pojazdów – zapowiedział. – Jest to produkt wysoko oceniany przez dowódców. Został zaprezentowany już na poligonie w Nowej Dębie. Pokazaliśmy jak ten wóz funkcjonuje – mówił.

Przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej, Sławomir Cichocki, dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, poinformował senatorów, że znaczna część zamówień MON-u jest ulokowana w krajowym potencjale przemysłowym, w tym w PGZ. W latach 2018–2020 ich wartość wyniosła ponad 19 mld zł. Do końca czerwca tego roku MON złożyło zamówienia na kwotę ponad 7 mld zł.