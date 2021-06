„Albatros” wyszedł na morze

Do 16 czerwca potrwa pierwszy etap prób morskich niszczyciela min ORP „Albatros”. Załoga stoczniowa w obecności m.in. przedstawicieli wojska sprawdza działanie systemów nawigacji, napędu i wyposażenia pokładowego. „Albatros” to druga jednostka projektu Kormoran II budowana przez stocznię Remontowa Shipbuilding.



fot. Marcin Koszałka / PortalMorski.pl

„Albatros” opuścił gdańską stocznię w ubiegłym tygodniu. – Jednostka osiągnęła gotowość do wyjścia w morze i tym samym rozpoczyna się regulowanie urządzeń i systemów – wyjaśnia Bartłomiej Pomierski, kierownik projektu budowy dwóch niszczycieli min typu Kormoran II. Pierwszy etap prób obejmuje testy systemów nawigacji, napędu i wyposażenia pokładowego. Okręt jest obsługiwany przez cywilną załogę, na jego pokład zaś weszli między innymi fachowcy ze stoczni, członkowie towarzystwa klasyfikacyjnego Polskiego Rejestru Statków oraz przedstawiciele wojska, w tym marynarze, którzy w przyszłości będą na nim służyć. Pierwszy etap prób potrwa do 16 czerwca. Po dwóch dniach przerwy „Albatros” ponownie pojawi się na Zatoce Gdańskiej – tym razem na cztery dni. Potem czekają go kolejne wyjścia. Próby morskie to najważniejszy sprawdzian przed włączeniem jednostki do służby. Podczas niego dokonuje się odbioru poszczególnych urządzeń i elementów wyposażenia.

„Albatros” to drugi z serii trzech niszczycieli min budowanych z myślą o polskiej marynarce. Pierwszy – ORP „Kormoran” – do służby wszedł prawie cztery lata temu. Trzeci, czyli ORP „Mewa”, został zwodowany w grudniu 2020 roku. Próby morskie jeszcze przed nim. Okręty w swojej klasie zaliczane są do najnowocześniejszych na świecie. Ich kadłuby skonstruowane zostały z amagnetycznej stali, każda z jednostek zaś oprócz dwóch wysokoprężnych silników ma także silniki elektryczne. Takie rozwiązania redukują pola fizyczne oraz natężenie emitowanych przez okręty dźwięków, a co za tym idzie zmniejszają ryzyko aktywowania ustawionych na ich drodze min. Dzięki pędnikom cykloidalnym Kormorany II zyskują ponadprzeciętną zwrotność, z kolei system zarządzania walką SCOT-M ma zapewnić załodze sprawną realizację misji bojowych.