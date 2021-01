To był dobry rok dla polskich sił zbrojnych

To prawda, że mijający rok z racji pandemii i jej konsekwencji, dla wielu często dramatycznych, trudno jest podsumować pozytywnie. Jednak patrząc tylko pod kątem modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, zakupów nowego uzbrojenia i wprowadzania go do służby, to było dobre dwanaście miesięcy. Szczególnie dla sił powietrznych. W mijającym roku podpisano przecież przełomowy kontrakt na dostawę 32 samolotów piątej generacji F-35 Lightning II, lotnicy dostali też kolejne Bieliki. Zakupy dla wojsk lądowych również były całkiem pokaźne. A całości dopełnia – choć w tym przypadku to wciąż za mało – pozytywna informacja z marynarki wojennej.

Zakończenie roku to dobry czas na różnego rodzaju zestawienia i oceny. Jaki zatem 2020 był dla Wojska Polskiego? W mojej ocenie – dobry, zwłaszcza dla Sił Powietrznych RP. Wart 4,6 mld dolarów kontrakt na dostawę 32 samolotów F-35A Lightning II, obejmujący dostawę m.in. silników Pratt & Whitney F-135 oraz systemu szkoleniowego, to była druga co do wielkości umowa zbrojeniowa po 1989 roku. Najwięcej – bo 4,75 mld dolarów – zapłaciliśmy w 2018 roku za dwie baterie systemu rakietowego Patriot. Kupując F-35A Lightning II, wpisaliśmy się w wąskie grono krajów, które dysponując wielozadaniowymi maszynami piątej generacji, są w stanie skutecznie przełamywać antydostępowe systemy obrony przeciwlotniczej przeciwnika.

Warto w tym miejscu podkreślić, że w 2020 roku nasi lotnicy odebrali również ostatni z zamówionych dwa lata wcześniej czterech dodatkowych samolotów szkolnych M-346 Bielik. Dwanaście tych maszyn zastąpi w 41 Bazie Lotnictwa Szkolnego wysłużone TS-11 Iskra, które właśnie przeszły na zasłużoną emeryturę. Gdybyśmy dokupili kolejne cztery Bieliki, to moim zdaniem moglibyśmy pomyśleć o utworzeniu w Polsce centrum wojskowego szkolenia lotniczego, z którego mogliby korzystać piloci z innych armii.