Kolejne Groty dla wojska

To bardzo ważna umowa, bo dotyczy nabycia przez Wojsko Polskie bardzo dobrej broni. Zależy mi na tym, by żołnierze rozwijali swoje nawyki w oparciu o nowoczesną polską broń, w oparciu o karabinki Grot – powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak w Radomiu. W Fabryce Broni „Łucznik” podpisano kontrakt o wartości ponad 177 mln zł na zakup 18 tys. karabinków Grot.

W uroczystości podpisania umowy na dostawę broni strzeleckiej – karabinków MSBS Grot, uczestniczył szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak, a dokument sygnowali gen. bryg. Dariusz Pluta, szef Inspektoratu Uzbrojenia MON i Adam Suliga, prezes Łucznika.

Kontrakt, którego wartość przekracza 177 milionów złotych, dotyczy dostawy 18305 sztuk karabinków MSBS Grot. Nowe karabinki mają trafić do żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych w ciągu najbliższych 6 lat. – To bardzo ważna umowa, bo dotyczy nabycia przez Wojsko Polskie bardzo dobrej broni – mówił w Radomiu minister Mariusz Błaszczak. – Wojsko Polskie rozwija się liczebnie, to fakt. Ale zależy mi na tym, by żołnierze nabywali nawyki związane z posługiwaniem się bronią właśnie w oparciu o nowoczesną, polską broń, w oparciu o MSBS Grot, a nie o tę, która pochodzi z czasów komunistycznych – podkreślał.