W Powidzu powstanie baza dla amerykańskich śmigłowców

Mariusz Błaszczak przypomniał, że to kolejna inwestycja w powidzkim garnizonie. W czerwcu tego roku rozpoczęła się budowa magazynów środków bojowych przeznaczonych dla Brygadowej Grupy Bojowej ze Stanów Zjednoczonych. Inwestycja ma być gotowa w 2024 roku. – Można powiedzieć, że Powidz stanowi kompleks wojskowy, który jest przygotowany, by wspierać polskie i natowskie siły na wschodniej flance NATO – zaznaczył wicepremier. Mariusz Błaszczak przypomniał, że przez ostatnie dwa lata zgodnie z umową EDCA uruchomiono już wiele inwestycji. – Jesteśmy wdzięczni, że współpraca polsko-amerykańska rozwija się tak intensywnie. Jednym z ważniejszych zdarzeń w historii tej współpracy jest decyzja prezydenta Joe Bidena o tym, że w Polsce na stałe stacjonuje wysunięte dowództwo V Korpusu US Army – podkreślił szef MON. Wicepremier dodał, że w ramach wzmocnienia polsko-amerykańskich relacji wojskowych już w przyszłym roku do Polski trafią czołgi Abrams. Przypomniał także, że strona polska wystosowała zapytanie ofertowe do USA w sprawie zakupu 96 śmigłowców uderzeniowych Apache.

Film: MON

– Odnotowujemy osiągnięcie kolejnego ważnego etapu w naszych stosunkach dwustronnych, a to oznacza zwiększenie bezpieczeństwa w Polsce i całym regionie – zaznaczył ambasador USA Mark Brzezinski. – Zaczynamy dwa ważne projekty. Pierwszy to mobilny system bazy sił powietrznych USA, który będzie wyposażony we wszystko co niezbędne, by amerykańskie siły powietrzne były gotowe do działania. Powstaną tu budynki, magazyny, będzie dodatkowe wyposażenie i pojazdy. Drugi projekt to budowa magazynu paliwa o znaczących rozmiarach, bo mówimy o 1,5 mln galonów paliwa. Ta ilość wystarczy, by bardzo szybko zaopatrzyć w paliwo stacjonującą w Polsce Pancerną Brygadową Grupę Bojową – wyjaśnił Brzezinski. Przyznał, że wszystkie inwestycje amerykańskie podniosą zdolność USA do szybkiej reakcji na ewentualne zagrożenia. – Kluczową sprawą dla nas jest zdolność do szybkiej odpowiedzi. Siły lądowe i powietrzne Stanów Zjednoczonych, Polski oraz siły sojusznicze będą mogły odpowiedzieć na zagrożenie nie w ciągu miesięcy, tygodni, ale w zasadzie od razu. Będzie to możliwe właśnie dzięki temu, że elementy infrastruktury krytycznej będą dostępne na miejscu – dodał.

Brzezinski zaznaczył też, że polsko-amerykańska współpraca wojskowa jest wzmacniana przez realizowany plan modernizacji polskich sił zbrojnych. Ambasador USA odniósł się także do wojny w Ukrainie. Ocenił, że Polska jest liderem pomocy Ukrainie. – Polska i USA stoją ramię w ramię, a nasz cel pozostaje ten sam: odstraszać, a nie eskalować. Będziemy pomagać sojusznikom z Ukrainy tak długo jak to będzie potrzebne – zapewnił.

Prowadzone w Polsce przez stronę amerykańską inwestycje wpisują się w program rozbudowy potencjału Sojuszniczych Sił Wzmocnienia i oparte są na umowie dotyczącej wzmocnionej współpracy obronnej z USA (EDCA). Porozumienie to podpisano 15 sierpnia 2020 roku, w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Umowa EDCA stwarza warunki dla trwałej, długookresowej obecności sił zbrojnych USA w Polsce. Porozumienie przewiduje realizację 114 projektów infrastrukturalnych w 11 uzgodnionych przez obie strony lokalizacjach. Inwestycje mają służyć rozbudowie narodowego potencjału obronnego, mają z nich korzystać również Siły Zbrojne RP.