Gdynia wita „Albatrosa”

Niszczyciel min ORP „Albatros” wszedł w środę do Portu Wojennego w Gdyni. Drugi z trzech okrętów typu Kormoran II wkrótce oficjalnie wejdzie do służby w 13 Dywizjonie Trałowców. Do jego zadań będzie należało poszukiwanie, klasyfikacja, zwalczanie, a także stawianie min morskich. W przyszłości będzie m.in. służył w stałych zespołach okrętów NATO.

– W najbliższych dniach odbędzie się przyjęcie ORP „Albatros” do wyposażenia 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, której podlega 13 Dywizjon Trałowców – informuje kmdr por. Grzegorz Lewandowski, oficer prasowy 8 FOW. Stałym miejscem dyslokacji ORP „Albatros” będzie Port Wojenny w Gdyni, gdzie stacjonuje 13 dTR. Ostatnim etapem przyjęcia do służby będzie podniesienie bandery na okręcie. – Data nie została jeszcze określona – mówi oficer prasowy.