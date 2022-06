Specjalsi świętują

Zdobyli uznanie, wykonując najbardziej niebezpieczne operacje bojowe, sprawdzili się też jako instruktorzy szkolący siły specjalne innych armii. Żołnierze GROM-u, Jednostki Wojskowej Komandosów, Agatu, Formozy i Nila spotkali się w Krakowie, by uczcić 15. rocznicę utworzenia wojsk specjalnych. – Jesteście elitą sił zbrojnych – napisał do specjalsów prezydent Andrzej Duda.

Wojska specjalne jako odrębny rodzaj sił zbrojnych powstały 15 lat temu. Z tej okazji na uroczystej zbiórce w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie spotkali się przedstawiciele GROM-u, Jednostki Wojskowej Komandosów, Formozy, Agatu i Nila oraz Centrum Szkolenia WS. W jubileuszowym apelu wzięli udział byli dowódcy polskich komandosów i przyjaciele formacji. Ze specjalsami świętował także gen. Jarosław Mika, dowódca generalny RSZ, przedstawiciele BBN, Sztabu Generalnego WP oraz władz państwowych i samorządowych.

– Specyfika pełnionej przez was służby, potrzeby dotyczące szkoleń i uzbrojenia w pełni uzasadniają status WS, które są odrębnym rodzajem sił zbrojnych. Wojska specjalne to elita i awangarda polskich sił zbrojnych, elita realizująca zadania bardzo trudne, wymagające szczególnej odwagi, precyzji, wysokiego poziomu wyszkolenia i nowoczesnego sprzętu – napisał w liście do żołnierzy WS prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP przypomniał, że do największych sukcesów WS w ostatnich latach należy zaliczyć uzyskanie zdolności do dowodzenia siłami specjalnymi NATO i ewakuację z Kabulu Afgańczyków wspierających polskie wojsko. – To pokazuje, że na żołnierzy polskich WS zawsze można liczyć – zaznaczył prezydent Duda.

Z kolei Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, w liście skierowanym do dowódcy komponentu WS wskazał, że decyzja o utworzeniu wojsk specjalnych jako odrębnego rodzaju sił zbrojnych była jednym z najważniejszych etapów profesjonalizacji armii. – Po 15 latach widać, że obrana ścieżka rozwoju przyniosła bardzo dobre efekty. Dziś to wy jesteście wzorem dla sojuszników rozwijających podobne komponenty. Każda z jednostek WS cieszy się uznaniem wypracowanym w czasie wykonywania zadań, w wielu misjach w różnych regionach na świecie. Reputacja Polski jako poważnego filaru Sojuszu Północnoatlantyckiego w dużej mierze jest zasługą właśnie specjalsów – napisał szef resortu obrony. Minister Błaszczak podziękował żołnierzom za ich ciężką służbę i podkreślił ich profesjonalizm i gotowość do wykonywania najtrudniejszych misji. – Mimo że jest was niewielu, stanowicie poważną siłę. Polki i Polacy mogą czuć się bezpiecznie, wiedząc, że stoicie na straży ich bezpieczeństwa i jesteście gotowi ruszyć z pomocą w każdej sytuacji – dodał szef MON.

Podczas uroczystego apelu głos zabrał dowódca specjalsów gen. dyw. dr Sławomir Drumowicz, który przypomniał, że tegoroczne obchody święta odbywają się w szczególnym czasie, w trakcie inwazji Rosji na Ukrainę. Generał przypomniał, że polskie WS wniosły swój wkład w szkolenie ukraińskich sił specjalnych. – Efekty ich skuteczności widać w działaniu. Zmieniło się także nasze podejście do spraw obronności i wymusiło to rewizję dotychczasowych planów rozwoju zdolności operacyjnych sił zbrojnych, w tym także wojsk specjalnych – powiedział gen. Drumowicz. – Polskie WS to formacja o specyficznych zdolnościach bojowych, jakże odmiennych od wojsk konwencjonalnych. Zbudowana na potencjale ludzkim, doświadczeniu zdobytym w ciężkiej służbie w kraju i za granicą – dodał dowódca KWS. Podziękował żołnierzom i pracownikom wojska za służbę i pracę.

W trakcie uroczystości dowódca Zespołu Bojowego „C” Jednostki Wojskowej Komandosów za wybitne osiągnięcia szkoleniowe otrzymał Proporzec Honorowy. Wyróżnienie to oraz tytuł Przodujący Pododdział Wojsk Specjalnych Jednostce Wojskowej Komandosów przyznał dowódca generalny RSZ. Ponadto, podczas apelu żołnierze WS otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe. Dowódca WS wyróżniającym się specjalsom wręczył Kordziki Honorowe SZ RP, odznaki honorowe WS oraz tytuły Zasłużony Żołnierz RP. Po raz pierwszy wręczono także odznaki pamiątkowe Komponentu Wojsk Specjalnych.

Gen. dyw. Sławomir Drumowicz wyróżnił instytucje, które wsparły organizację jubileuszu. W tym gronie znalazł się Maciej Podczaski, dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego. Z okazji 15-lecia wojsk specjalnych wspólnie z DKWS przygotowaliśmy wyjątkową publikację: „Wojska specjalne – sprostać wyzwaniom”. To prawdziwa gratka dla każdego miłośnika specjalsów! W tym ekskluzywnie wydanym albumie zebraliśmy zdjęcia zrobione przez najlepszych specjalistów, w tym naszego redakcyjnego kolegę Michała Niwicza. Dzięki unikatowym, dynamicznym fotografiom lepiej poznacie specyfikę tego rodzaju sił zbrojnych i, na ile to możliwe, „dotkniecie” tego, co stanowi o sile i skuteczności wojsk specjalnych. Album można już kupić w naszym sklepie internetowym.

Wojska specjalne jako odrębny rodzaj sił zbrojnych powstały 15 lat temu, 24 maja 2007 roku. Specjalsi stanowią 3 procent liczebności całych sił zbrojnych. Przy tworzeniu WS było zaangażowanych wielu oficerów, ale za twórcę współczesnych WS uznaje się gen. broni Włodzimierza Potasińskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

WS tworzy obecnie sześć jednostek: GROM, JWK, Formoza, Agat, Nil i Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych. Żołnierze WS współpracują z 7 Eskadrą Działań Specjalnych z Powidza, która operacyjnie – na czas ćwiczeń i misji – podlega dowódcy KWS. Specjalsi są przygotowani do wykonywania najtrudniejszych misji o rozmaitym charakterze. Mogą działać w powietrzu, na lądzie i w wodzie. Gotowi są do prowadzenia operacji w kraju i za granicą, w każdej strefie klimatycznej. Wielokrotnie udowodnili, że są perfekcyjnie wyszkoleni. Brali udział w misjach, np. na Haiti, w Zatoce Perskiej, na Bałkanach, w Iraku, Afganistanie oraz na Morzu Śródziemnym.

Największe bojowe sukcesy żołnierze WS odnosili w Afganistanie. To właśnie podczas służby pod Hindukuszem likwidowali składy amunicji i materiałów wybuchowych, zatrzymywali najgroźniejszych przestępców i uwalniali zakładników z rąk rebeliantów.

Sukcesem Dowództwa Komponentu WS i podległych jednostek było także pełnienie dyżuru bojowego w ramach Sił Odpowiedzi NATO i dowodzenie operacjami specjalnymi Sojuszu w 2015 i 2020 roku.