Siła Sojuszu

– Dziś przypada 23. rocznica przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wypada ona w czasie wyjątkowym, gdy u granic Polski toczy się wojna – mówił szef MON. Zaznaczył jednak, że Polska jest bezpieczna m.in. dlatego, że jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego , czego konsekwencją jest obecność sojuszników na jej terenie. – Żołnierze są w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo. Znają się nawzajem, wspólnie ćwiczą, byli razem na wielu misjach. To niezwykle ważne dla naszej przyszłości, dla kolejnego pokolenia, które dzięki wam będzie mogło żyć w wolnym kraju – podkreślił. Mariusz Błaszczak podziękował żołnierzom sojuszniczych armii. – Dzięki waszej służbie Polska i państwa wschodniej flanki NATO są bezpieczne – zaznaczył.

Szef MON mówił również, że Polska jest nie tylko „biorcą bezpieczeństwa”, które zapewnia Sojusz Północnoatlantycki, ale jest także aktywna, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa swoim sojusznikom. Przypomniał, że polscy wojskowi są obecni w sojuszniczych grupach bojowych na Łotwie i w Rumuni, pełnią również misje Sojuszu Północnoatlantyckiego „wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba”. – Zadaniem polskich władz jest stworzenie warunków do tego, aby Wojsko Polskie było silne, wyposażone w nowoczesny sprzęt. Tak się dzieje – zapewnił minister Błaszczak. Odniósł się także do ustawy o obronie ojczyzny, która wczoraj została przyjęta przez Sejm. – To bardzo ważny dokument, to ustawa, która daje fundament do dalszego rozwoju polskich sił zbrojnych – ocenił. Szef MON wyjaśnił, że kiedy ustawa wejdzie w życie, rozpocznie się realizacja programu związanego z tworzeniem nowych jednostek, bo Wojsko Polskie powinno być liczne i dobrze uzbrojone.

Minister powiedział także, że wkrótce zostaną zrealizowane kolejne umowy związane z pozyskiwaniem dla Sił Zbrojnych RP nowoczesnego uzbrojenia. – W tym roku Wojsko Polskie otrzyma pierwszą baterię systemu Patriot oraz tureckie Bayraktary, czyli drony uderzeniowe, które bardzo dobrze się sprawdzają podczas obrony Ukrainy przed rosyjskim agresorem. Zakładam także, że wynegocjujemy szybko umowę na czołgi Abrams. Staramy się doprowadzić do tego, aby pierwsze egzemplarze trafiły na wyposażenie wojska jeszcze w tym roku – mówił.

NATO to sojusz o charakterze obronnym. Powstał w 1949 roku, a Polska, wspólnie z Czechami i Węgrami zasiliła jego szeregi 12 marca 1999 roku. Przełomowym momentem dla Sojuszu był rok 2014, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Wówczas NATO podjęło szereg działań na rzecz obrony przed ewentualną agresją, na któregoś ze swoich członków. Podczas szczytu, który w 2016 roku odbył się w Warszawie, zapadła decyzja o ulokowaniu w Polsce, a także na Litwie, Łotwie i w Estonii, wielonarodowych batalionowych grup bojowych. Od tego czasu obecność sojuszników na wschodniej flance znacznie się zwiększyła. W ostatnich tygodniach, z powodu agresywnych działań Rosji wobec Ukrainy, kolejne pododdziały do Polski przerzuciły Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Dodatkowe siły NATO zostały także skierowane do Rumuni i państw bałtyckich.