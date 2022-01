Przygotowania do produkcji wież ZSSW-30

– Zapotrzebowanie na wieże ZSSW-30 jest znaczne i obejmuje nie tylko jednostki mające w wyposażeniu kołowe transportery opancerzone Rosomak. W przyszłości wojsko będzie wykorzystywało ten system również w nowych bojowych pływających wozach piechoty Borsuk , które aktualnie przygotowujemy do produkcji przedseryjnej – wyjaśnia Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA.

Wyprodukowanie kilkuset bezzałogowych wież ZSSW-30 do KTO Rosomak i nowych bwp Borsuk będzie sporym wyzwaniem dla Huty Stalowa Wola. Dlatego spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej rozpoczęła już kontraktowanie niezbędnych podzespołów i komponentów oraz organizację łańcucha poddostawców i kooperantów.

Oznacza to, że w ciągu najbliższych lat HSW SA będzie musiała wyprodukować kilkaset wież ZSSW-30. Dlatego spółka już przygotowuje się do tego zadania, kontraktując niezbędne podzespoły i komponenty oraz organizując łańcuch poddostawców i kooperantów. Na przykład do firmy Northrop Grumman wystosowano zamówienie na partię produkowanych przez nich armat Bushmaster Mk 44.

Bartłomiej Zając, prezes Huty Stalowa Wola SA, podkreśla, że spółka jest gotowa na produkcję znacznej części komponentów istotnych z punktu widzenia ZSSW-30. Chodzi m.in. o rozwiązania z zakresu optoelektroniki, systemy napędów, sterowania, stabilizacji czy też łączności i kierowania ogniem. – To zapewni zarówno wykonawcy, jak i przede wszystkim Ministerstwu Obrony Narodowej bezpieczeństwo dostaw systemu, również w wersji dla NBPWP Borsuk – podkreślał Bartłomiej Zając.

W produkcję wież ZSSW-30 będą zaangażowane (poza wchodzącym w skład konsorcjum WB Electronics) m.in. PCO SA, które dostarczy do niej optoelektronikę, Zakłady Mechaniczne „Tarnów” SA, odpowiedzialne za uzbrojenie pomocnicze, oraz Rosomak SA z Siemianowic, który będzie integrował ZSSW-30 z podwoziami Rosomaków.