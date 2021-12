Minister dziękuje żołnierzom za służbę w 2021 roku

REKLAMA

Walka z pandemią i Air Policing

Minister odniósł się także do działań żołnierzy w walce z epidemią COVID-19. Przypomniał, że wojskowi są w nią zaangażowani od niemal dwóch lat. Obecnie cywilną służbę zdrowia wspiera około 2,5 tys. wojskowych medyków, 16 szpitali wojskowych, 5 Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej oraz 14 wojskowych laboratoriów diagnostycznych. Funkcjonują też dwa tymczasowe szpital covidowe: na wojskowym Okęciu oraz modułowy przy Szaserów w Warszawie.



Film: MON

Na froncie walki z koronawirusem codziennie staje też kilka tysięcy żołnierzy wojsk operacyjnych oraz obrony terytorialnej. Żołnierze są obecni w placówkach medycznych, punktach szczepień oraz stacjach sanitarno-epidemiologicznych, pobierają wymazy, transportują leki i sprzęt medyczny. Terytorialsi zorganizowali też infolinię wsparcia dla seniorów i kombatantów oraz oferują pomoc w dotarciu na szczepienia. – Wszyscy służą temu, by skutecznie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii – mówił minister.

Szef MON-u podziękował też za służbę żołnierzom sił powietrznych. – Wyrazy uznania należą się szczególnie tym pilotom, którzy służąc w załogach dyżurnych polskich statków powietrznych strzegą polskiego nieba. Ale nie tylko. Bo przecież nasi piloci w ramach misji Air Policing czuwają też nad bezpieczeństwem przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii – przypomniał Mariusz Błaszczak.

„Akcja Serce” i służba saperów

Swoje podziękowania minister skierował też do żołnierzy, którzy biorą udział w „Akcji Serce” i transportem lotniczym dostarczają organy do przeszczepów. Tylko w tym roku Siły Zbrojne RP przeprowadziły ponad 70 takich lotów, do których wykorzystano m.in. statki powietrzne 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego: 8 Bazy Lotnictwa Transportowego z Krakowa i 33 Bazy Lotnictwa Transportowego z Powidza. Ale, jak zaznaczył szef MON-u, to niejedyne, wyjątkowe zadania polskich pilotów. Biorą oni też bowiem udział w organizacji i dostarczaniu pomocy humanitarnej. – W 2021 roku lotnictwo wojskowe wykonało 25 lotów z taką pomocą. Ponad 50 t darów trafiło m.in. do Libanu, Iraku, Afganistanu, Kosowa, Bośni i Hercegowiny – wyliczał minister.

Szef MON-u podkreślił, że o nasze bezpieczeństwo dbają także wojska inżynieryjne. W 2021 roku 44 patrole saperskie i 2 zespoły rozminowania grup nurków-minerów zrealizowały ponad 7 tys. zgłoszeń. W sumie podjęły i zniszczyły prawie 258 tys. sztuk różnego typu niewybuchów i niewypałów, w tym m.in. bomby lotnicze, pociski artyleryjskie, miny, granaty moździerzowe.

– Za wasze poświęcenie i zaangażowanie dziękuję za całego serca, w imieniu nie tylko własnym, ale wszystkich tych, którzy są wam wdzięczni za waszą służbę. Dzięki wam Polska jest bezpieczna – mówił minister Błaszczak.