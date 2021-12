Aktywność migrantów powoli spada

Miarą suwerenności państwa jest szczelność granicy i zdolność do obrony naszego terytorium, i to nasi żołnierze i funkcjonariusze robią znakomicie – powiedział dziś premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mundurowymi, którzy strzegą granicy z Białorusią. Polskie służby i wojsko wspierają także żołnierze z Estonii, a niebawem dołączą do nich także Brytyjczycy.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował w mediach społecznościowych, że wojska estońskie pomagają już na granicy polsko-białoruskiej. Zadaniem Estończyków jest budowa i naprawa tymczasowego ogrodzenia oraz udrożnienie połączeń drogowych. Do działania na granicy Polski z Białorusią przygotowują się także żołnierze z Wielkiej Brytanii. – Brytyjczycy 8 grudnia rozpoczną służbę i będą wspierać Siły Zbrojne RP m.in. w budowie i naprawie tymczasowego ogrodzenia – napisał na Twitterze szef MON-u.

Dziś z żołnierzami i funkcjonariuszami Straży Granicznej spotkał się premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji w Centrum Prasowym w Popławce powiedział, że polsko-białoruska granica oddziela dwa światy i „dyktaturę od demokracji”. – To granica, która oddziela normalne państwo, które troszczy się o swoich obywateli od reżimu, który dzisiaj używa obywateli innych państw jako żywych tarcz. Rozmawiałem dzisiaj o tym z żołnierzami i funkcjonariuszami – podkreślił szef rządu. Morawiecki dodał też, że polska granica jest coraz bardziej szczelna, a niedługo rozpocznie się budowa zapory, która ma być skutecznym narzędziem do ochrony przed napływem nielegalnych imigrantów. – Podjęliśmy szereg działań dyplomatycznych i część migrantów już wraca na Bliski Wschód. Jest szansa na to, że reżim się cofnie. Ale co jest w głowie Łukaszenki i jego sponsora z Kremla, tego oczywiście nie wiemy. Musimy liczyć się z najgorszymi scenariuszami – mówił Mateusz Morawiecki. – Miarą suwerenności państwa jest szczelność granicy i zdolność do obrony naszego terytorium, i to nasi żołnierze robią znakomicie. Polska jest z was dumna drodzy żołnierze i funkcjonariusze. Dziękujemy, że w ten trudny czas bronicie naszej granicy i służycie Rzeczypospolitej – podkreślał szef rządu. Poinformował też, że żaden z żołnierzy stacjonujących na terenie przygranicznym nie śpi już w namiotach. Zakwaterowani zostali w pobliskich hotelach i pensjonatach oraz w kontenerach mieszkalnych, które w ostatnim czasie dowoziły na Podlasie i Lubelszczyznę jednostki logistyczne.