Świętujemy odzyskanie niepodległości

Wolność, którą odzyskaliśmy 103. lata temu, zawdzięczamy swojemu męstwu i nieustępliwości – mówił prezydent Andrzej Duda podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie. Zwierzchnik sił zbrojnych podziękował żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy strzegą wschodniej granicy Polski oraz Unii Europejskiej. – Nasze myśli i serca są z wami – zapewnił.

Centralne uroczystości z okazji 103. rocznicy odzyskania suwerenności odbyły się przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. – Jesteśmy narodem, który trwa od przeszło tysiąca lat, narodem mającym własną państwowość i będącym częścią nowożytnej Europy opartej na wartościach chrześcijańskich – mówił prezydent Andrzej Duda podczas obchodów na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. – Wiele razy zmierzano do tego, aby nasz naród zniszczyć, ale nigdy się to nie udało – stwierdził prezydent. Mówił, że Polacy trwali przy swojej wierze, tradycji i kulturze także wtedy, kiedy groziło za to więzienie, zsyłka czy nawet kara śmierci. – Wolność, którą odzyskaliśmy 103. lata temu, zawdzięczamy nie tylko zbiegowi sprzyjających okoliczności historycznych, ale przede wszystkim swojemu męstwu, nieustępliwości i wierze w to, że Polska wróci na mapę – podkreślił prezydent.