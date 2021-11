Premier i szef MON spotkali się z mundurowymi na granicy

Dziś rano w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się kolejna narada związana z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy . Wziął w niej udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, a także Mariusz Kamiński, szef MSWiA, oraz gen. Rajmund T. Andrzejczak, szef SGWP, i gen. dyw. Tomasz Praga, komendant główny Straży Granicznej. Po spotkaniu zwierzchnik sił zbrojnych wydał oświadczenie, w którym przedstawił ocenę sytuacji na granicy. – Reżim białoruski atakuje granicę Polski i granicę Unii Europejskiej. Cały czas monitorujemy sytuację. Mamy konieczną infrastrukturę do obrony, a na granicy znajduje się odpowiednia liczba służb – zapewnił prezydent Duda. Nawiązał także do wczorajszego incydentu, kiedy to Straż Graniczna zatrzymała kolejne osoby usiłujące wtargnąć na terytorium Polski. – Grupy migrantów były sterowane przez służby białoruskie. Sprowadziły one ludzi w miejsce, w którym nie ma przejścia granicznego – wyjaśnił Andrzej Duda. Podziękował też za wsparcie sojusznikom z NATO i Unii Europejskiej.

Wcześniej premier Mateusz Morawiecki i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkali się z żołnierzami i funkcjonariuszami Straży Granicznej na przejściu granicznym w Kuźnicy. – To co tutaj widzę, to bardzo dobrze zorganizowane działania na każdym odcinku – mówił premier Morawiecki, dziękując mundurowym za służbę. – Reżim Łukaszenki używa cywili jako broni we współczesnej wojnie hybrydowej. Jesteście kluczowym bastionem, kluczową redutą, która ma bronić przed nowymi metodami. Robicie to znakomicie – mówił szef rządu. Mateusz Morawiecki powiedział również, że Polska chce pomóc migrantom przebywającym po stronie Białoruskiej. – Przysyłamy jeden konwój humanitarny za drugim, ale one odbijają się od granicy. Wiemy o warunkach panujących po drugiej stronie, wiemy, że jest to w pełni zaplanowana akcja, która ma na celu naruszenie suwerenności naszego państwa – zaznaczał premier.

Film: Kancelaria Premiera

Morawiecki mówił również o rozmowie z Ursulą von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej. – Przesyła wam wyrazy największego szacunku i podziękowania za wasze działania – relacjonował szef rządu. Wczoraj na Twitterze Ursula von der Leyen opublikowała stanowisko Komisji Europejskiej wobec tego co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. – Białoruś musi przestać narażać życie ludzi. Instrumentalne traktowanie migrantów dla osiągnięcia celów politycznych przez Białoruś jest nieakceptowalne – napisała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Wezwała państwa wspólnoty europejskiej do nałożenia sankcji na Białoruś i zapowiedziała, że Unia Europejska zbada w szczególności, w jaki sposób nakładać sankcje na linie lotnicze z państw, które zajmują się handlem ludźmi. Aby pomóc migrantom, przedstawiciele Komisji Europejskiej i ONZ będą badać, w jaki sposób zapobiec rozwinięciu się kryzysu humanitarnego i zapewnić migrantom możliwość bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia.

O sytuacji na granicy polsko-białoruskiej wypowiadał się również minister obrony Mariusz Błaszczak w programie „Gość Wiadomości” w TVP. – Dziś na granicy jest ponad 12 tysięcy żołnierzy. Ta liczba może wzrosnąć w zależności od potrzeb – mówił szef resortu obrony. – Jest zapora tymczasowa, będzie budowana zapora o charakterze stałym. Jest wsparcie naszych sojuszników zarówno jeżeli chodzi o Unię Europejską, jak i NATO – wymieniał Błaszczak. Minister podkreślał, że kryzys na granicy i otworzenie nowego szlaku migracyjnego to realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. – Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami z NATO i Unii Europejskiej. Postępujemy rozważnie – powiedział szef resortu obrony. – Szacunek i słowa uznania należą się żołnierzom i funkcjonariuszom Straży Granicznej. Dziś powinniśmy pokazać solidarność z nimi – dodał minister Błaszczak.

We wtorek o sytuacji na granicy będzie debatował Sejm. Posiedzenie zaplanowane jest na godzinę 16.