Polscy i duńscy weterani zmierzyli się na… murawie

To był przyjacielski pojedynek, ale emocji nie brakowało. Polscy weterani pojechali na zaproszenie strony duńskiej do Odense w Danii na rewanżowy mecz piłki nożnej. Towarzyskie spotkanie zakończyli wynikiem 2:0. Po meczu weterani pojechali na cmentarz w Slaglille, by oddać honory polskim lotnikom dywizjonu RAF, których Halifax został zestrzelony w 1943 roku nad Danią.

Weterani z Polski i Danii spotkali się na piłkarskiej murawie po raz drugi. W 2018 roku Duńczycy zaproponowali rozegranie meczu towarzyskiego między drużyną „Krigsveteran Landsholdet” oraz polskimi weteranami misji, aby w ten sposób uczcić 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych obu państw. Drużyny po raz pierwszy rywalizowały na boisku w 2019 r. w Lesznie. Mecz zakończył się wynikiem 4:2 dla Polaków. W 2020 roku planowany był rewanż, do którego jednak nie doszło ze względu na pandemię. Udało się dopiero pod koniec sierpnia tego roku. Do Danii pojechało 18 zawodników, weteranów misji w Iraku, Afganistanie i na Bałkanach, którzy służą w jednostkach podległych DG RSZ.

– Jest to jedna z wielu inicjatyw, jakie wspieram, aby konsolidować środowisko weteranów i weteranów poszkodowanych. Piłka nożna to gra zespołowa, która jest dyscypliną najlepiej budującą relacje i więzi między zawodnikami – mówi generał Jarosław Mika, Dowódca Generalny.