Afganistan. Czas wracać do domu

Kilka dni temu Biały Dom ogłosił, że wszyscy amerykańscy żołnierze opuszczą teren Afganistanu jeszcze w tym roku. Wczoraj sekretarz stanu USA Antony Blinken i sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin przyjechali do Brukseli, aby omówić tę kwestię z członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Najpierw spotkali się z Jensem Stoltenbergiem, sekretarzem generalnym NATO, a następnie za pośrednictwem telełączy rozmawiali na temat przyszłości misji z ministrami spraw zagranicznych i obrony państw członkowskich Sojuszu. O rezultatach debaty poinformowali podczas konferencji prasowej.

Misja wykonana, czas wracać

– Tysiące naszych żołnierzy z krajów sprzymierzonych i krajów partnerskich oraz z Afganistanu zapłaciło za tę misję najwyższą cenę, wielu zostało też rannych – mówił podczas konferencji prasowej szef Sojuszu. – Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy służyli, i szanujemy tych, którzy poświęcili tak wiele dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Razem nie pozwoliliśmy, by Afganistan stał się przystanią dla ataków terrorystycznych na nasze kraje – podkreślił Jens Stoltenberg.

Szef NATO dodał, że działania sojuszników przyczyniły się także do rozwoju państwa, żołnierze pomogli Afgańczykom zbudować ich własne siły bezpieczeństwa. Teraz przyszedł więc czas, aby zadecydować o przyszłości misji.

– Postanowiliśmy, że przed 1 maja rozpoczniemy wycofywanie sił NATO z Afganistanu – zapowiedział Stoltenberg. Dodał, że cały proces ma być uporządkowany i potrwa kilka miesięcy. – Wszelkie ataki talibów na nasze wojska w tym okresie spotkają się ze zdecydowaną reakcją – zaznaczył. Podkreślił także, że nie oznacza to zakończenia stosunków na linii NATO–Afganistan. – To początek nowego rozdziału. Sojusznicy i partnerzy NATO będą nadal wspierać naród afgański – zapewnił.

Afgańczycy nie zostaną sami

Podczas konferencji głos zabrał także sekretarz stanu USA Antony Blinken. Podkreślał, że zagrożenie ze strony Al-Kaidy w Afganistanie jest teraz znacznie mniejsze. – Osiągnęliśmy nasz pierwotny cel. Przez ostatnie 20 lat świat się zmienił i musimy dostosować naszą strategię, aby sprostać zagrożeniom 2021 roku, a nie 2001 i podjąć wyzwania, które teraz wymagają naszej uwagi – argumentował Blinken.

Jednocześnie zapowiedział dalsze wsparcie Afgańczyków. – Pozostaniemy czujni wobec jakiejkolwiek możliwości ponownego pojawienia się zagrożenia terroryzmem w Afganistanie, będziemy również rozliczać talibów z ich zobowiązań, by powstrzymać Al-Kaidę lub jakąkolwiek organizację terrorystyczną przed wykorzystywaniem Afganistanu jako bazy do ataków na nas – podkreślił.

Wsparcie zapowiedział także sekretarz obrony USA Lloyd Austin, który mówił o postępie gospodarczym, obywatelskim i politycznym w Afganistanie. Dzięki temu obywatele państwa dziś sami nadzorują ulice, bronią swoich interesów, wybierają swoich przywódców i wysyłają dzieci do szkoły. – Oczywiście nadal w państwie jest zbyt wiele przemocy, zdajemy sobie również sprawę z faktu, że talibowie będą dążyć do odwrócenia tego postępu. Dlatego całym sercem wspieramy wysiłki dyplomatyczne mające na celu osiągnięcie wynegocjowanego i politycznego porozumienia, które popierają sami Afgańczycy – zaznaczył. Lloyd Austin zapewnił także, że USA nadal będą wspierać finansowo rozwój sił afgańskich bezpieczeństwa, także sił powietrznych czy specjalnych. – Będziemy nadal ściśle współpracować z nimi oraz naszymi sojusznikami w celu utrzymania zdolności antyterrorystycznych w regionie – podkreślił.

Solidarnie i z poświęceniem

Podczas spotkania politycy dziękowali żołnierzom, którzy angażowali się w misję. Antony Blinken przypomniał, że w szczytowym momencie byli to reprezentanci 50 państw, dziś natomiast w Afganistanie służą wojskowi z 35 krajów członkowskich i partnerów Sojuszu. – Żołnierze ryzykowali życiem, wielu z nich nie wróciło do swoich domów. Ale dzięki nim udało nam się osiągnąć cel, który sobie postawiliśmy – powiedział. Zaznaczył także, że zrealizowanie tej misji nie byłoby możliwe siłami jednego państwa. – Stany Zjednoczone nigdy nie zapomną solidarności, jaką nasi sojusznicy z NATO okazywali na każdym kroku. Żaden kraj nie mógłby osiągnąć tego, co osiągnęliśmy razem jako Sojusz – podkreślił.

Natomiast sekretarz obrony USA dodał: – Aż za dobrze znam ofiarę, którą wszyscy ponieśliśmy, aby doprowadzić nas do tego punktu. Dziękuję wam oraz rodzinom i bliskim tych, którzy nie wrócili do domów. I wszystkim tym, którzy na zawsze zmienili się przez tę wojnę.

Uczestnicy telekonferencji poruszyli także kwestię Ukrainy. Tuż obok jej granic Rosja zgrupowała największe siły wojskowe od czasu aneksji Krymu w 2014 roku. Stoltenberg zapewnił, że sojusznicy w pełni popierają suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. – Wzywamy Rosję do powstrzymania agresywnych działań, prowokacji i szanowania międzynarodowych zobowiązań – powiedział szef NATO.

Polacy pod Hindukuszem

Operacja wojskowa w Afganistanie rozpoczęła się w 2001 roku na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1386. Pierwszych stu polskich żołnierzy, w ramach misji „Enduring Freedom” rozpoczęło służbę pod Hindukuszem rok później. Byli to operatorzy z JW GROM, logistycy i saperzy. W latach 2007–2014, już w ramach operacji ISAF, Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie liczył 1200 żołnierzy. Ich zadaniem było m.in. zapewnienie bezpieczeństwa w rejonach odpowiedzialności, likwidacja kryjówek z amunicją i materiałami wybuchowymi, a także szkolenie afgańskich sił bezpieczeństwa. Z kolei w 2015 roku rozpoczęła się misja „Resolute Support”, której celem jest wspieranie afgańskich sił bezpieczeństwa. Obecnie w Afganistanie służy około 10 tys. żołnierzy sojuszniczych armii, w tym 2,5 tys. Amerykanów. Wśród nich są też żołnierze z Polski. Obecnie w Afganistanie stacjonuje XIII zmiana PKW. Dowódcą kontyngentu jest płk Paweł Pytko.

Podczas 20 lat trwania misji, w Afganistanie zginęło 43 polskich żołnierzy i jeden pracownik wojska.