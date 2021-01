Niewidzialny generał wychodzi z cienia

Moim zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa Ameryce – mówił Lloyd Austin podczas przesłuchania w Senacie. Za najważniejsze wyzwanie dla USA uznał równoważenie rosnącej potęgi Chin. Poparło go 93 senatorów, tylko dwóch było przeciwnych. Ten emerytowany czterogwiazdkowy generał został 28. sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych i pierwszym Afroamerykaninem na tym stanowisku. Co ta nominacja oznacza dla Europy?

Początkowo gen. Lloyd Austin nie był faworytem na stanowisko sekretarza obrony. Według amerykańskich mediów, tę tekę miała objąć Michele Flournoy, była podsekretarz stanu w tym resorcie. Przeszkodziła jej w tym praca dla firmy konsultingowej WestExec Advisors, która utrzymuje kontakty z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym. Podobny zarzut stawiano Austinowi, który będąc już przez ostatnie lata na wojskowej emeryturze, zasiadał w radzie nadzorczej Raytheon Technologies, drugiej co do wielkości firmie dostarczającej sprzęt Pentagonowi. Jednak te powiązania nie przeszkodziły mu w awansie na sekretarza obrony (zapowiedział, że nie będzie angażował się w sprawy, w których pojawi się Raytheon Technologies). Taka deklaracja zapewne by nie wystarczyła, gdyby nie postawił na niego Joe Biden.

46. amerykański prezydent zapamiętał dobrą współpracę z generałem, gdy ten nadzorował logistycznie operację wycofania wojsk amerykańskich z Iraku, a potem kierował Centralnym Dowództwem USA (Biden był wówczas wiceprezydentem w administracji Baracka Obamy). Pierwsze zadanie, jakie nowy prezydent postawił przed nowym sekretarzem obrony, nie było stricte wojskowe: armia ma pomóc podczas pandemii COVID-19, m.in. przy dystrybucji szczepionek na koronawirusa. To niełatwe, gdyż USA są jednym z krajów najmocniej dotkniętych pandemią. Joe Biden liczy, że w tym wyzwaniu generałowi pomoże doświadczenie logistyczne, jakie zdobył w Iraku.

Lloyd Austin nie jest intelektualistą, ale uchodził za solidnego, choć ostrożnego dowódcę. Podczas trwającej 41 lat służby wojskowej generał unikał mediów, więc niewiele było wiadomo na temat jego poglądów. Rzadko uczestniczył w konferencjach prasowych czy dyskusjach w think tankach. „New York Times” nazwał go nawet „niewidzialnym generałem” ze względu na jego niechęć do publicznego omawiania kwestii wojskowych. Ta otoczka tajemniczości musiała prysnąć podczas przesłuchań przed senacką komisją sił zbrojnych, gdy Lloyd Austin odpowiadał na wiele pytań oraz złożył kilka deklaracji.