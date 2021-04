Kolejny dzień walki z pandemią

Wspierali personel ponad 600 szpitali, 111 ośrodków sanepidu i 34 placówek opiekuńczych, pobrali także 18 tys. próbek do badań od potencjalnych nosicieli wirusa. To bilans zaangażowania Wojska Polskiego w walkę z pandemią COVID-19 w ostatnich dniach. W czasie świąt żołnierze zadbali też o to, aby osoby starsze lub pozostające w izolacji mogły skontaktować się z bliskimi.

Tylko wczoraj w działania mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniającego się koronawirusa zaangażowanych było 5,5 tys. żołnierzy, zarówno z wojsk operacyjnych, jak i obrony terytorialnej. Największe siły zostały skierowane do placówek medycznych. Żołnierze wspierali personel 630 szpitali, w tym 22 tymczasowych, w których m.in. kierowali ruchem pacjentów, mierzyli im temperaturę oraz wykonywali prace administracyjne. W 265 placówkach zajęli się obsługą elektronicznego systemu ewidencji tzw. łóżek covidowych.

Na pomoc wojska mogli liczyć także pracownicy 111 stacji sanitarno-epidemiologicznych, 29 stacji krwiodawstwa, a także 34 placówek opiekuńczych. W tych ostatnich wojsko pomaga zarówno przy opiece nad pacjentami, jak i wspiera ich personel np. w pracach logistycznych. Żołnierze na terenie całego kraju pobierają również próbki do badań od potencjalnych nosicieli koronawirusa. Tylko we wtorek 290 zespołów pobrało 18 tys. wymazów w 238 przyszpitalnych i 11 punktach typu drive thru.

Cały czas w gotowości są wojskowe zespoły ewakuacji medycznej, grupy dezynfekcyjne oraz śmigłowce. Niedawno 14 takich maszyn zostało oddelegowanych do wsparcia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W razie konieczności to na ich pokładach mają być transportowane osoby chore na COVID-19. Do tej pory wojskowi lotnicy wykonali 26 takich misji. Jedną z nich prowadzili dziś – dzięki nim osoba zakażona koronawirusem trafiła ze Śląska do szpitala w Łodzi.

Ale to nie wszystko. Żołnierze wykonują również transporty drogą lądową, m.in. na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych. Ponadto wojsko oddelegowało żołnierzy mających uprawnienia do kierowania cysternami do wsparcia firm, które zajmują się produkcją tlenu dla placówek medycznych. Takie zadanie powierzono m.in. terytorialsom z Wielkopolski, Śląska i Podkarpacia.

Żołnierze byli na służbie także podczas Świąt Wielkanocnych. Wówczas szczególną opieką otoczyli osoby samotne. I tak, 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej pomagała m.in. Fundacji Rodziny Czarneckich oraz Caritas Archidiecezji Białostockiej w dystrybucji żywności, a w ramach akcji „Łączymy na święta” umożliwiła osobom starszym skontaktowanie się z bliskimi. – Żołnierze wykorzystując nowoczesne technologie, zapewnili namiastkę świątecznej atmosfery ponad 30 seniorom, którzy z powodu choroby lub reżimu sanitarnego są z dala od swoich rodzin. Wsparciem zostali objęci pacjenci i podopieczni siedmiu placówek z województwa podlaskiego, w tym dwóch szpitali, trzech DPS-ów i dwóch domów opieki – informuje kpt. Łukasz Wilczewski, rzecznik prasowy 1 BOT. W sumie dzięki akcji „Łączymy na święta” z rodzinami mogło skontaktować się za pomocą połączenia wideo prawie 500 seniorów. Wkrótce z takiej możliwości będą mogli skorzystać osoby wyznania prawosławnego.

Żołnierze angażują się w realizację Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 m.in. pomagając seniorom w zapisaniu się na szczepienie, a także, jeśli była taka konieczność, organizując im transport do placówek medycznych. Także sami wojskowi przyjmują szczepionki. Do tej pory otrzymało je kilkanaście tysięcy żołnierzy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Jak informuje płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy OT, pierwszą dawkę otrzymało już 3400 terytorialsów, a drugą – 800.