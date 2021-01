Telefon dla seniora

800-100-115 to numer infolinii utworzonej przez wojska obrony terytorialnej, by pomóc seniorom przejść procedurę szczepienia przeciw COVID-19. Terytorialsi poprowadzą krok po kroku przez zapisy, w razie konieczności zawiozą do placówki medycznej lub odwiedzą seniora w domu. O pomoc może poprosić każda osoba starsza. Wystarczy zadzwonić!

– Żołnierze wojsk obrony terytorialnej uruchomili infolinię wsparcia dla seniorów. Za jej pośrednictwem pomogą starszym osobom zarejestrować się na szczepienia, a jeśli trzeba, to również w transporcie do placówki medycznej – poinformował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Infolinia wsparcia dla seniorów – jej numer to 800-100-115, który dotychczas był przeznaczony m.in. dla potrzebujących pomocy DPS-ów – działa od dzisiejszego ranka. Codziennie między 7.30 a 19.30 żołnierze WOT-u przyjmują zgłoszenia od osób starszych potrzebujących wsparcia w realizacji szczepienia. Następnie taka informacja trafia do brygady stacjonującej w okolicy miejsca zamieszkania seniora, a jednostka kieruje do działania terytorialsów.

– Mimo że nasza infolinia nie działa długo, już cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Seniorzy najczęściej proszą o pomoc w zlokalizowaniu placówki, w której mogą się zaszczepić – mówi płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy WOT-u. Dodaje, że żołnierze są gotowi także do tego, aby pomóc osobom starszym dotrzeć do przychodni czy szpitala, a tych, którzy nie mogą opuszczać domów, odwiedzą osobiście. – Oczywiście po szczepieniu seniorzy nie zostaną pozostawieni sami sobie. Terytorialsi będą monitorować ich samopoczucie po przyjęciu zarówno pierwszej, jak i drugiej dawki szczepionki – dodaje oficer.

Ale to niejedyny sposób wsparcia seniorów przez Wojsko Polskie. Od samego początku epidemii żołnierze dostarczają im posiłki, leki, w razie konieczności robią zakupy. Cały czas na pomoc armii mogą liczyć też podopieczni placówek opiekuńczych. Żołnierze z 15 Brygady Zmechanizowanej otoczyli opieką m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Dom Pomocy Społecznej w Giżycku, a logistycy z Opola przez ostatnie kilka tygodni wspierali aż siedem tego typu placówek z całego województwa. Byli obecni m.in. w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku. – Pomagaliśmy w remoncie świetlicy, przygotowywaliśmy posiłki dla pensjonariuszy, a także zajmowaliśmy się drobnymi naprawami, na przykład wózków inwalidzkich – mówi szer. Rafał Zahorodny z 2 Batalionu Logistycznego 10 BLog. O seniorach pamięta także 18 Dywizja Zmechanizowana. – Cały czas utrzymujemy w gotowości 14 zespołów interwencji kryzysowych. W razie konieczności tworzący je żołnierze w ciągu dwóch godzin mogą zostać skierowani do działania na terenie placówek opiekuńczych, na przykład przy ewakuacji mieszkańców czy ich transporcie do miejsc odbywania izolacji bądź kwarantanny – informuje mjr Przemysław Lipczyński, oficer prasowy 18DZ.

Do takich działań przygotowują się też następni żołnierze. W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu zakończyła się właśnie kolejna edycja kursu opieki nad pacjentami leżącymi. Kursanci, pod okiem wykfalifikowanych pielęgniarek, psychologa i metodyka nauczania, uczyli się, jak karmić, wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne, a także nawiązywać kontakt ze starszymi, niesamodzielnymi pacjentami.

Ale to nie wszystko. Żołnierze przez cały czas wspierają także personel placówek ochrony zdrowia, sanepidów, pobierają wymazy od potencjalnych nosicieli koronawirusa, wspólnie z policjantami sprawdzają też, czy osoby odbywające kwarantannę przebywają w miejscach zamieszkania. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia każdego dnia te zadania wykonywało ponad 5,5 tys. żołnierzy. Byli obecni w 647 szpitalach i 136 stacjach sanitarnych, a 355 zespołów wymazowych, które utworzyli, pobierało próbki do badań w 247 stacjonarnych i 12 mobilnych punktach pobrań. W sumie żołnierze pobrali 100 tys. 265 wymazów. Część od nauczycieli, którzy dziś wrócili do pracy w szkołach. W sumie w całym kraju takiemu badaniu poddało się prawie 134 tys. pracowników oświaty, a 54 proc. wymazów pobrali żołnierze.