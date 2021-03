Ruszyły szczepienia żołnierzy

W inauguracji programu szczepień mundurowych wziął udział szef MON. – Zaczynamy szczepienie żołnierzy Wojska Polskiego, czyli osób, które są na pierwszej linii frontu walki z pandemią – mówił Mariusz Błaszczak w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie . Przypomniał, że wojsko od samego początku wspiera służby cywilne i społeczeństwo w zwalczaniu epidemii koronawirusa. – Codziennie ponad 7 tys. żołnierzy pomaga cywilnej służbie zdrowia w walce z pandemią, a kolejne 10 tys. jest w gotowości do niesienia pomocy – mówił Mariusz Błaszczak i zadeklarował, że polska armia będzie wspierać cywilną opiekę medyczną do ostatniego dnia epidemii .

W wojskowym szpitalu przy ul. Szaserów w Warszawie zainaugurowano szczepienia żołnierzy przeciw COVID-19. Pierwszych kilkanaście osób zostało zaszczepionych preparatem AstraZeneca. – Najlepszym rozwiązaniem w walce z pandemią jest zaszczepienie jak największej części populacji, szczególnie jest to istotne w przypadku żołnierzy – mówił minister Mariusz Błaszczak.

Szczepienia żołnierzy ruszyły dziś zgodnie z harmonogramem Narodowego Programu Szczepień. Kilkunastu żołnierzy zaangażowanych bezpośrednio we wsparcie cywilnej służby zdrowia i pomoc zakażonym COVID-19 otrzymało szczepionkę firmy AstraZeneca. – Zaczynamy szczepienie od ludzi, których służba jest najważniejsza, związana z ryzykiem, ponieważ pomagają w opiece nad zakażonymi – zaznaczył szef MON. Podał też, że w czwartek zostanie wykorzystanych w sumie 20 tys. szczepionek.

Ponadto minister przekazał, że wojskowa służba zdrowia jest przygotowana do samodzielnego przeprowadzenia szczepień żołnierzy, a także przedstawicieli innych służb mundurowych. Każdego dnia przeszło tysiąc żołnierzy wspiera proces szczepień w całym kraju, żołnierze pomagają też kombatantom i seniorom. W ramach akcji „Łączymy na szczepienia” wojska obrony terytorialnej asystują osobom starszym od momentu rejestracji aż do przyjęcia drugiej dawki, zapewniając transport do punktu.

MON uruchomiło też do tej pory 36 wojskowych podmiotów leczniczych, gdzie odbywają się szczepienia cywilów. Są to m.in. szpitale w Szczecinie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Krakowie i Lublinie oraz szpital WIM przy ul. Szaserów.

Minister Błaszczak poinformował, że ponad 16 tys. żołnierzy przeszło już zakażenie koronawirusem. – Mamy świadomość, że wirus jest groźny oraz że najlepsze rozwiązanie to zaszczepienie jak największej części populacji, szczególnie ma to znaczenie w przypadku żołnierzy – mówił Błaszczak.



Film: MON

Potwierdził to gen. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM. Podkreślił, że szczepienia są najbardziej skuteczną metodą przeciwdziałania zdrowotnym skutkom zakażenia koronawirusem i podał, że WIM w najbliższych 4–5 tygodniach zaszczepi co najmniej 25 proc. wojskowych wszystkich rodzajów sił zbrojnych.

Gen. Gielerak apelował też do osób wątpiących w sens szczepień, żeby się kierowali faktami i zdecydowali na przyjęcie dawki szczepionki. – Dziś statystyczny Europejczyk ma ośmiokrotnie większą szansę umrzeć z powodu koronawirusa, niż doświadczyć nawet najcięższych powikłań związanych ze szczepieniem – zauważył dyrektor WIM.

MON podaje, że chęć zaszczepienia się zadeklarowali prawie wszyscy z armii liczącej ponad 110 tys. żołnierzy zawodowych. Dotychczas zaszczepieni zostali wojskowi medycy.