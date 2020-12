Odznaczenia dla wojskowych medyków

Wojsko od miesięcy angażuje się w walkę z pandemią. Tylko wczoraj w działaniach brało udział ponad 6 tys. żołnierzy, wśród nich także wojskowi ratownicy. Jeszcze wiosną kilku medyków z WIM-u, w najtrudniejszym momencie pandemii, poleciało do Lombardii, aby wesprzeć włoską służbę zdrowia. Prezydent Andrzej Duda odznaczył członków misji Krzyżami Zasługi za Dzielność.

– Nie zawahali się Państwo pojechać do Włoch, tam, gdzie było najgorzej, skąd inni uciekali. Państwo pojechali tam po to, by pomagać, realizować przysięgę Hipokratesa, służyć drugiemu człowiekowi i w jakimś sensie walczyć. Tak jak kiedyś nasi żołnierze – za wolność naszą i waszą – mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z medykami Wojskowego Instytutu Medycznego i Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, którzy wiosną pojechali do Lombardii. Celem misji, w której brali udział cywile i wojskowi, było wsparcie włoskiej służby zdrowia, kiedy koronawirus zbierał największe żniwo, a także zdobycie wiedzy, o tym jak skutecznie walczyć z SARS-CoV-2.

– Zdali Państwo ten egzamin znakomicie, jestem za to ogromnie wdzięczny – powiedział prezydent. Podczas uroczystości odznaczył uczestników misji Krzyżami Zasługi za Dzielność. – Te odznaczenia, które w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu całego naszego społeczeństwa mogłem Państwu wręczyć, są tylko niewielkim, symbolicznym podziękowaniem – zaznaczył zwierzchnik sił zbrojnych.

Ale nie tylko wojskowi medycy angażują się w walkę z COVID-19. Każdego dnia na różnych frontach z pandemią walczy kilka tysięcy żołnierzy. Tylko wczoraj było ich 6376. Jakim zadaniom musieli sprostać? Wojsko przede wszystkim stara się wspierać personel medyczny. W ponad 600 szpitalach żołnierze prowadzą prace administracyjne, zajmują się kierowaniem ruchem pacjentów, mierzą temperaturę osobom wchodzącym na teren placówek, dzięki czemu lekarze, pielęgniarki czy ratownicy całą swoją uwagę mogą poświęcić opiece nad chorymi. Na wsparcie wojska mogą liczyć także pracownicy 160 stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Wojskowi zajmują się także pobieraniem próbek do badań od potencjalnych nosicieli wirusa. Takie działania w 262 punktach przyszpitalnych i 12 drive thru prowadziły wczoraj 303 zespoły wymazowe. W sumie pobrano 7600 próbek do badań.

Żołnierze regularnie stawiają się także w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Od początku pandemii znajdują się one w trudnej sytuacji, ponieważ wielu dawców nie może oddać krwi z powodu kwarantanny lub choroby. Dlatego żołnierze starają się pomóc. Od marca oddali łącznie ponad 11 tysięcy litrów krwi. 200 wojskowych, którzy wygrali walkę z koronawirusem, zdecydowało się także oddać osocze.

Wojsko przez cały czas jest też obecne w miejscach, gdzie powstają szpitale tymczasowe. Teraz żołnierze są zaangażowani do działania w 15 tego typu przedsięwzięciach. Wykonują m.in. prace logistyczne, takie jak transport czy montaż polowych elektrowni.

Cały czas w gotowości pozostają także tzw. grupy dezynfekcyjne, które w razie konieczności zajmą się przeprowadzaniem dekontaminacji pomieszczeń czy sprzętu, oraz sześć lotniczych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych, które mają wspierać personel Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ewentualnym transporcie chorych na COVID-19. W walkę z epidemią zaangażowały się również wojskowe placówki medyczne: 14 wojskowych szpitali i pięć ośrodków medycyny prewencyjnej.

Żołnierze wspólnie z policjantami kontrolują także osoby przebywające na kwarantannie. Na wsparcie wojska mogą liczyć również kombatanci, seniorzy czy podopieczni domów pomocy społecznej. Wojsko wspólnie z wolontariuszami różnych organizacji pozarządowych dostarcza potrzebującym artykuły pierwszej potrzeby czy środki ochrony osobistej. Żołnierze z 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT zaangażowali się m.in. w akcję Caritasu Diecezji Ełckiej i pomagają w przygotowaniu „Bożonarodzeniowej Paczki Bezdotykowej”, którą jeszcze przed świętami otrzymają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Terytorialsi od początku pandemii opiekują się też powstańcami warszawskimi. Za tę działalność zostali uhonorowani nagrodą brązowego BohaterONa.