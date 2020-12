Pilica już w wojsku

Zgodnie z umową zawartą jesienią 2016 roku , do końca 2022 roku polskie wojsko ma otrzymać sześć baterii przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego Pilica . Dziś siły powietrzne odebrały pierwszą z nich. Wartość zamówienia to 750 mln złotych.

Pierwsza z sześciu zamówionych baterii przeciwlotniczego systemu artyleryjsko-rakietowego Pilica została dziś przekazana wojsku. To broń przeznaczona do zwalczania dronów, śmigłowców i samolotów oddalonych maksymalnie o 5 km. Jako pierwsi w polskich siłach zbrojnych otrzymali ją żołnierze 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej z Sochaczewa.

Pilica to broń bardzo krótkiego zasięgu służąca do zwalczania dronów, śmigłowców i samolotów oddalonych maksymalnie o pięć kilometrów. Pojedyncza bateria składa się z sześciu systemów ogniowych ZUR-23-2SP Jodek, uzbrojonych w podwójną armatę kalibru 23 mm oraz dwa pociski przeciwlotnicze Grom lub Piorun. Wyposażona jest także w stację radiolokacyjną i stanowiska dowodzenia. Ponadto w skład systemu wchodzą dwa pojazdy transportowe oraz dwa pojazdy amunicyjne.

PSR-A Pilica w Siłach Zbrojnych RP. Film: PGZ S.A.

Prace nad uzbrojeniem rozpoczęły się w 2006 roku. Konsorcjum, które w 2016 roku zdobyło kontrakt, tworzą, poza PGZ S.A., spółki: PIT-Radwar S.A., PCO S.A. oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. Henryk Łabędź, prezes zarządu Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., firmy, która jest odpowiedzialna za integrację Pilicy jako systemu bojowego, podkreśla, że to broń będąca odpowiedzią na najnowsze zagrożenia na polu walki. – Ze względu na zwiększające się użycie systemów bezzałogowych, również do prowadzenia działań poniżej progu wojny, coraz więcej formacji zwraca się ku zestawom artyleryjskim. PSR-A Pilica to idealna odpowiedź na te zagrożenia. Sprzężone armaty kalibru 23 mm oraz nowoczesne pociski Grom i Piorun, w połączeniu z nowoczesną optoelektroniką i nowym systemem C2, tworzą niezwykle skuteczny zestaw klasy VSHORAD (bardzo krótkiego zasięgu) – wyjaśniał.