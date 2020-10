Pilica – ostateczne odliczanie

Konsorcjum firm wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej finalizuje badania zdawczo-odbiorcze przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego Pilica. Testy na poligonie w Ustce to już ostatni etap przed wprowadzeniem tej broni do służby. Do końca 2022 roku Wojsko Polskie ma otrzymać sześć baterii Pilic.

Kilka dni temu Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała, że na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce kończą się wojskowe badania zdawczo-odbiorcze polskiego przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego. Pilica to broń bardzo krótkiego zasięgu przeznaczona do zwalczania dronów, śmigłowców i samolotów oddalonych maksymalnie o pięć kilometrów.