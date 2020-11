Poznań z dowództwem amerykańskiego korpusu

Od dziś poczynaniami amerykańskich wojsk lądowych w Europie będą dowodzić wojskowi stacjonujący w Polsce. W Poznaniu oficjalnie zainaugurowało działalność wysunięte dowództwo reaktywowanego niedawno V Korpusu US Army. – Staliśmy się jednym z głównych sojuszników USA, nasza współpraca przebiega modelowo – mówił podczas uroczystości minister obrony Mariusz Błaszczak.

V Korpus Sił Lądowych został odtworzony w lutym tego roku. Jego główna baza mieści się w Fort Knox. Wysunięte dowództwo od piątku działa w Poznaniu. Jeśli chodzi o wojska lądowe, to najważniejsza struktura dowódcza US Army w Europie. Oficerowie stacjonujący w Polsce pokierują działaniami tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy wcześniej zostali rozmieszczeni na Starym Kontynencie. W razie potrzeby skoordynują też przerzut sił armii USA zza oceanu. Na czele dowództwa stoi gen. broni John S. Kolasheski.

– Niespełna dwa tygodnie temu prezydent Andrzej Duda ratyfikował umowę dotyczącą wzmocnienia współpracy militarnej USA i Polski. Dziś jesteśmy świadkami realizacji postanowień tej umowy – mówił minister obrony Mariusz Błaszczak podczas uroczystości w Poznaniu. – Obecność wysuniętego dowództwa służy bezpieczeństwu naszego kraju i państw połączonych Sojuszem Północnoatlantyckim, które leżą na wschodniej flance NATO, ale też stabilności całego wolnego świata – zaznaczał szef MON-u. Zapewniał też, że Polska nie zamierza poprzestać na korzystaniu z amerykańskiego parasola. Sama pracuje na to, by stać się istotnym elementem systemu zbiorowego bezpieczeństwa. – Zwiększamy liczebność naszych wojsk. Armia jest też modernizowana – mówił minister. – W styczniu tego roku miałem sposobność uczestniczyć w podpisaniu umowy na zakup 32 samolotów piątej generacji F-35, a to tylko jeden z przykładów. Mogę wspomnieć też o kupionym w 2018 roku systemie Patriot czy wyrzutniach rakietowych Himars, które nabyliśmy w 2019 roku. Inwestycje służą temu, by Wojsko Polskie w jak najściślejszy sposób współpracowało z armią USA w ramach NATO – zapewniał. Minister Błaszczak przypomniał, że Polska jest gotowa przyjąć nawet 20 tys. żołnierzy US Army. – Inwestujemy w infrastrukturę i rozwój zaplecza. Razem jesteśmy silniejsi – mówił.