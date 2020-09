Kraken dla Kormoranów

Sonar obserwacji bocznej Katfish wraz z autonomicznym systemem wodowania to kolejne nowoczesne urządzenie, z którego będą mogły skorzystać załogi dwóch budowanych właśnie niszczycieli min typu Kormoran II. Kanadyjska firma Kraken Robotics Inc. dostarczy je Polsce najpóźniej jesienią przyszłego roku.

Sonar Katfish służy do przeczesywania morskiego dna w poszukiwaniu min i niewybuchów. Urządzenie działa w oparciu o technologię apertury syntetycznej, która pozwala na uzyskiwanie obrazu w bardzo wysokiej rozdzielczości. Jest on przesyłany na pokład okrętu w czasie niemal rzeczywistym, dzięki czemu marynarze mogą na bieżąco oceniać zarejestrowane obiekty. Mało tego, dzięki konstrukcji sonaru jednostka pływająca, nawet holując go, może zachować znaczącą prędkość.

Już wkrótce z urządzenia skonstruowanego przez kanadyjską firmę Kraken Robotics Inc. będą mogły skorzystać załogi budowanych właśnie niszczycieli min typu Kormoran II. – Do korzystania z sonaru zostaną przystosowane obie jednostki seryjne: ORP „Albatros” i ORP „Mewa” – informuje Grzegorz Landowski, dyrektor ds. komunikacji w przedsiębiorstwie Remontowa Holding SA. – Część wyposażenia będzie się na stałe znajdować na obu okrętach. Natomiast sonar obserwacji bocznej Katfish 180 Towed SAS System wraz z autonomicznym systemem wodowania ALARS będzie okrętowany każdorazowo na tej z jednostek, której misja będzie wymagała korzystania z tego typu sprzętu – dodaje.