Dowódca JFC w Sztabie Generalnym

– Cieszę się, że pierwszą wizytę po przejęciu obowiązków gen. Jörg Vollmer, dowódca Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych w Brunssum skierował do Warszawy. To pokazuje, że Polska jest postrzegana jako strategiczny partner NATO – mówił gen. Rajmund Andrzejczak , szef Sztabu Generalnego WP po spotkaniu z gen. Vollmerem. Niemiecki oficer objął stanowisko dowódcy Allied Joint Force Command (JFC) 22 kwietnia. Wcześniej był m.in. szefem sztabu niemieckich wojsk lądowych.

REKLAMA

– Polska jest ważnym partnerem na wschodniej flance Sojuszu i kamieniem węgielnym w obronie północno-wschodniej Europy – podkreślał gen. Vollmer po spotkaniu. Podziękował za polskie zaangażowanie w międzynarodowe bezpieczeństwo i zbudowanie w krótkim czasie Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, która koordynuje cztery wielonarodowe batalionowe grupy bojowe NATO w Polsce, Estonii, na Litwie i Łotwie. Zostały one sformowane w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności Sojuszu (enhanced Forward Presence - eFP) na wschodniej flance NATO.

Dowódca JFC mówił też o obecności wojsk sojuszniczych na terytorium Polski i zaangażowaniu Wojska Polskiego w operacje NATO. – Polscy żołnierze służą w Wielonarodowej Batalionowej Grupie Bojowej na Litwie i jesteście państwem-gospodarzem dla stacjonującego w Polsce batalionu NATO – zaznaczył generał Vollmer. Stwierdził, że jest to dobry punkt wyjścia do dalszej współpracy. – Będziemy kontynuowali to, co zostało zrobione i ustalone przez ostanie lata – dodał.

Sojusznicze Dowództwo Sił Połączonych NATO to jedno z dwóch natowskich dowództw operacyjnych, znajduje się ono w Brunssum w Holandii. Drugie tego typu dowództwo mieści się w Neapolu we Włoszech. Głównym zadaniem JFC jest dowodzenie misją Resolute Support w Afganistanie, siłami szybkiego reagowania (Very High Readiness Joint Task Force - VJTF) oraz eFP.

JFC podlega pod Sojusznicze Dowództwo ds. Operacji w Mons w Belgii. W Polsce JFC podlegają dwa sojusznicze dowództwa, które kierują operacjami VJTF i eFP w naszym regionie: Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni oraz Wielonarodową Dywizję Północny-Wschód.