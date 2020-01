Upamiętnijmy generała Andersa i zdobywców Monte Cassino

Ruszyła kampania „Polacy bohaterom Monte Cassino”! Wykupując cegiełkę będziecie mogli wesprzeć ideę budowy w mieście Cassino memoriału poświęconego gen. Władysławowi Andersowi, dowódcy 2 Korpusu Polskiego. Jego odsłonięcie będzie częścią oficjalnych obchodów 76. rocznicy zdobycia słynnego wzgórza.

Kampania „Polacy bohaterom Monte Cassino” to wspólna inicjatywa polskich i włoskich stowarzyszeń sportowych, organizujących rocznicowe biegi do klasztoru na wzgórzu pod nazwą „Bieg na Monte Cassino” oraz Wojskowego Instytutu Wydawniczego – od kilku lat patrona medialnego tych imprez – a także władz miasta Cassino. Minister Mariusz Błaszczak objął to przedsięwzięcie patronatem honorowym Ministerstwa Obrony Narodowej.

– Gdy dowiedziałem się o pomyśle postawienia w Cassino memoriału ku pamięci gen. Władysława Andersa, nie miałem żadnych wątpliwości – „Polska Zbrojna” wesprze tę ideę. Z miejsca objęliśmy projekt patronatem medialnym i zaangażowaliśmy się w kampanię promującą ten szczytny cel – mówi Maciej Podczaski, dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego.

Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawione zostały założenia kampanii „Polacy bohaterom Monte Cassino”. Jej głównym celem jest postawienie w Cassino memoriału gen. Władysława Andersa, a projektem uzupełniającym będzie stworzenie na zboczach słynnego wzgórza ścieżki edukacyjnej, która przedstawi historię zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.

Modelowa polsko-włoska współpraca

Źródłem finansowania projektu będą fundusze uzyskane przez Stowarzyszenie Klub Biegacza „Sporting” ze sprzedaży cegiełek wśród sponsorów i społeczeństwa pod hasłem „Polacy bohaterom Monte Cassino”. Fundusz zasilą także środki uzyskane ze sprzedaży pakietów startowych na „Bieg na Monte Cassino”, który odbędzie się 17 maja 2020 roku. – Jestem przekonany, że moja biegowa rodzina z wielką energią zaangażuje się w projekt budowy pomnika – mówił na konferencji Bogusław Mamiński, były polski lekkoatleta, organizator „Biegu na Monte Cassino” oraz pomysłodawca projektu. – Jestem bardzo wzruszony, że nasz pomysł osiągnął taki rozmach i skupił wokół siebie tylu ludzi – dodał szef Stowarzyszenia „Sporting”. Drugim inicjatorem kampanii jest Antoine Tortolano, prezes włoskiego stowarzyszenia sportowego „Aprocis”, współorganizator „Biegu na Monte Cassino”.

Realizacja projektu „Polacy bohaterom Monte Cassino” nie byłaby możliwa bez współpracy szeregu instytucji. Do pomysłu wybudowania memoriału i wytyczenia ścieżki edukacyjnej bardzo entuzjastycznie podeszły władze Cassino. – To bardzo ważne, że po 76 latach od tamtych wydarzeń, nie tylko na cmentarzu na Monte Cassino, ale także w samym mieście znajdzie się ślad zdobycia przez Polaków słynnego wzgórza – mówił dr Enzo Salera, burmistrz Cassino. – Jesteśmy bardzo wdzięczni narodowi polskiemu i polskim żołnierzom, którzy walczyli w 1944 roku na Monte Cassino i znakiem tego będzie memoriał gen. Andersa – dodał włoski działacz samorządowy.

Pomysł poparła także polska ambasada w Rzymie oraz osobiście Anna Maria Anders, ambasador RP we Włoszech. – W ubiegłym roku byłam na odsłonięciu w Cassino pomnika misia Wojtka i pomyślałam sobie wówczas, że stojący w centrum miasta niedźwiedź staje się ważniejszy od postaci generała i jego żołnierzy – mówiła ambasador Anders. – Jestem podwójnie szczęśliwa, że w Cassino stanie pomnik poświęcony generałowi i jego żołnierzom. Raz jako jego córka, a dwa jako ambasador RP w Rzymie, bo to prawdziwie polsko-włoska inicjatywa – dodała.

O znakomitej współpracy między Polską a Włochami mówił także Paweł Woźny, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. – Rozwija się ona bardzo dobrze, zarówno w wymiarze sojuszniczym na forum NATO i Unii Europejskiej, jak i w ramach relacji dwustronnych – zaznaczył wiceminister obrony narodowej. Paweł Woźny przypomniał, że włoscy i polscy żołnierze wspólnie służą w ramach wysuniętej obecności wojskowej NATO na wschodniej flance – pododdziały z obu krajów są częścią Batalionowej Grupy Bojowej, która działa na Łotwie. – Włoscy żołnierze służą w natowskich strukturach w Polsce. Są obecni m.in. w dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód w Szczecinie oraz w Międzynarodowej Dywizji Północny Wschód w Elblągu – mówił wiceminister. Włoski przemysł zbrojeniowy ma także udział w procesie modernizacji technicznej wojska polskiego. W Wojsku Polskim służą już samoloty szkolne Bielik, marynarka wojenna wkrótce otrzyma śmigłowce AW101, a kołowe transportery opancerzone Rosomak wyposażone są w produkowane na Półwyspie Apenińskim wieże Hitfist.

Pomysł budowy pomnika gen. Andersa poruszył serca wielu Polaków. Choć formalnie sprzedaż cegiełek jeszcze nie ruszyła, do organizatorów zgłaszają się już pierwsi zainteresowani wsparciem idei. – Pan Bogusław Mamiński, który jest mieszkańcem naszej gminy, opowiedział mi o swoim projekcie i myślę, że każdy kto myśli po polsku i czuje po polsku jest przekonany, że jest słuszna. Jesteśmy dumni, że możemy brać w niej udział – mówił Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów. Władze samorządowe tego miasta zadeklarowały już pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

Ku pamięci wielkiego zwycięstwa

Budowa pomnika gen. Władysława Andersa ma upamiętnić czyn zbrojny polskich żołnierzy, walczących o słynne wzgórze wiosną 1944 roku. Doskonałą okazją do tego będzie przypadająca w 2020 roku 50. rocznica śmierci gen. Władysława Andersa, dowódcy 2 Korpusu Polskiego. Inicjatywa budowy pomnika spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony samorządowych władz miasta Cassino. 30 grudnia 2019 roku Rada Miejska Cassino podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na przekazanie gruntu pod pomnik generała Andersa. Stanie on w reprezentacyjnym miejscu miasta, na centralnym skwerze u zbiegu ulic Via Dante i Via Gabriele D'Annunzio. Inicjatywę swoim honorowym patronatem objęła Anna Maria Anders, ambasador RP we Włoszech. Odsłonięcie pomnika ma być częścią oficjalnych obchodów 76. rocznicy zwycięstwa na Monte Cassino.

Autorem projektu jest włoski architekt Giacomo Bianchi. Monument będzie przedstawiał postać gen. Andersa. Pomnik stanie na tle dziewięciometrowego muru z marmuru z wygrawerowanymi nazwiskami poległych polskich żołnierzy oraz mapą szlaku bojowego 2 Korpusu. Posadzone wokół monumentu cyprysy będą pełniły rolę strażników, opiekunów żołnierzy, którzy na zawsze spoczęli we włoskiej ziemi. – Wszyscy zgromadzeni na dzisiejszej konferencji należymy do pokolenia, które wojnę zna z opowieści swoich rodziców czy dziadków. Więc naszym obowiązkiem jest mówić o pokoju i właśnie z tego obowiązku zrodził się projekt memoriału – mówił projektant. Pomnik generała powstaje w Polsce w Gdyni, a jego autorem jest trójmiejski artysta Igor Duszyński.

Wędrówka szlakiem polskich żołnierzy

Projektem dopełniającym budowę pomnika jest idea wytyczenia na zboczach wzgórza Monte Cassino ścieżki edukacyjnej. Będzie to naturalne uzupełnienie symbolicznego wymiaru pomnika o element edukacyjny. Zdaniem pomysłodawcy – jest nim Wojskowy Instytut Wydawniczy – są potrzebne, aby w pełni rozumieć polską obecność na Monte Cassino. – Pomnik odwołuje się do kwestii emocji i sentymentu, które dla Polaków są jasne, są naszym wspólnotowym doświadczeniem – mówiła Anna Putkiewicz, redaktor naczelna portalu „Polska Zbrojna” i kwartalnika „Polska Zbrojna. Historia”. – Ale do Cassino nie przyjeżdżają tylko Polacy i dla nich pomnik gen. Andersa będzie pięknym elementem architektonicznym, zaledwie coś sugerującym. Postanowiliśmy wobec tego dopowiedzieć tę historię – dodała.

Idea wytyczenia ścieżki edukacyjnej zakłada ustawienie 12 plansz informacyjnych w miejscach związanych z walkami żołnierzy 2 Korpusu w 1944 roku. Do współpracy przy tworzeniu treści zaproszeni zostali wybitni znawcy tematu, najlepsi specjaliści z dziedziny historii wojskowości, tacy jak prof. Zbigniew Wawer, prof. Bogusław Polak, prof. Jerzy Kirszak i prof. Juliusz Tym.