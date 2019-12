Świąteczne spotkanie u specjalsów

Do zebranych w Krakowie specjalsów zwrócił się także minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef resortu obrony podkreślił, że mijający rok jest szczególny dla Polski, m.in. ze względu na przypadające w 2019 roku rocznice: 70. rocznicę utworzenia NATO i 20. rocznicę wstąpienia do Sojuszu oraz 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. – Ale to był rok bardzo ważny również dla wojsk specjalnych. Jako dowództwo przeszliście certyfikacje i od 1 stycznia rozpoczniecie dyżur w Siłach Odpowiedzi NATO. Udowodniliście swoje wysokie umiejętności i wyszkolenie – podkreślał minister obrony. Mariusz Błaszczak podziękował także premierowi Morawieckiemu za to, że w budżecie państwa zostały zapisane pieniądze na rozwój kompetencji i zdolności Wojska Polskiego. – Wydajemy 2 procent PKB, które z roku na rok rośnie. Wzmacniamy zdolności obronne, rozwijamy liczebnie Wojsko Polskie i wyposażamy je w najlepszy sprzęt. A certyfikacja DKWS jest dowodem, że polscy żołnierze są świetnie przygotowani do tego, by stać na straży bezpieczeństwa naszej ojczyny – dodał szef MON.

Przed polskimi żołnierzami wojsk specjalnych stoi nie lada wyzwanie. Od stycznia 2020 roku będą oni pełnili roczny dyżur w ramach Sił Odpowiedzi NATO. Polscy komandosi będą mogli dowodzić operacjami specjalnymi całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na podstawie krakowskiego Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych na czas dyżuru utworzone zostało Sojusznicze Dowództwo Komponentu Operacji Specjalnych (ang. Special Operations Component Command, SOCC), na którego czele stanął gen. bryg Sławomir Drumowicz. Jego zastępcą podczas dyżuru w ramach SON będzie Węgier, gen. bryg. Tamas Sandor. Główną siłę SOCC stanowią Polacy. Poza naszymi specjalsami roczny dyżur pełnić będą przedstawiciele 13 innych państw NATO. To drugi dyżur polskich wojsk specjalnych w składzie SON. Poprzedni pełnili w 2015 roku.

Podczas świątecznego spotkania premier i minister za pośrednictwem łączy satelitarnych złożyli także życzenia żołnierzom, którzy obecnie pełnią służbę na misjach w Iraku i Afganistanie. W Iraku żołnierze zajmują się głównie szkoleniem irackich sił w ramach koalicji zwalczającej tzw. Państwo Islamskie. Natomiast w Afganistanie komandosi tworzą zespół doradców tzw. SOAT-50 (Special Operations Advisory Team). Najważniejszym zadaniem tego zespołu jest wspieranie i szkolenie narodowej kontrterrorystycznej jednostki afgańskiej policji ATF 444.