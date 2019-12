Finał akcji „Paczka dla bohatera”

Kosmetyki, środki chemiczne, a także żywność czy kartki z życzeniami od dzieci – to tylko część prezentów, jakie otrzymali kombatanci walk o niepodległość. Wszystko za sprawą wolontariuszy ze Stowarzyszenia „Paczka dla bohatera”, którzy zorganizowali świąteczną akcję, odwiedzając ponad dwa tysiące osób. Przyłączyli się do niej także pracownicy Wojskowego Instytutu Wydawniczego.

Przez ostatnie tygodnie w całym kraju trwała wielka mobilizacja. Wolontariusze ze Stowarzyszenia „Paczka dla bohatera” zbierali dary – żywność z długim terminem ważności, artykuły chemiczne, słodycze. Wszystko po to, aby sprawić radość kombatantom i wręczyć im świąteczne upominki. Wielki finał akcji odbył się w weekend. Wolontariusze odwiedzili wówczas ponad dwa tysiące osób z całego kraju i wręczyli im upominki. – W tym roku, bo akcja odbyła się po raz dziewiąty, skala naszych działań była ogromna. Nigdy nie zebraliśmy tak wielu darów, nigdy nie wspierało nas także tak wiele osób – mówi Tomasz Sawicki, prezes Stowarzyszenia „Paczka dla bohatera”. – Dzięki temu, a także wsparciu finansowemu od Ministerstwa Obrony Narodowej, mogliśmy sprawić radość wielu osobom. Bo w tej inicjatywie nie chodzi tylko o wręczanie upominków, najważniejsza jest możliwość spotkania z naszymi bohaterami. Dzięki temu pokazujemy im, że cały czas pamiętamy o tym, co zrobili dla ojczyzny – podkreśla.

Dary dla kombatantów w ramach akcji „Paczka dla bohatera” zbierano w całym kraju. Do akcji mógł się włączyć każdy. Z tej możliwości skorzystali m.in. uczniowie, żołnierze, a także funkcjonariusze innych służb. Tradycyjnie włączyliśmy się także my, pracownicy Wojskowego Instytutu Wydawniczego. Jak co roku, zorganizowaliśmy w redakcji zbiórkę. Zebrane kosmetyki, środki chemiczne czy żywność dostarczyliśmy przedstawicielom stowarzyszenia. – Dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego naturalnym jest kultywowanie pamięci o naszych bohaterach. Nie ograniczamy się tylko do opisywania ich losów na łamach naszych wydawnictw, zawsze kiedy to możliwe, staramy się pomagać – mówi Maciej Podczaski, dyrektor WIW. – Do włączenia się do akcji „Paczka dla bohatera” nie trzeba było nikogo namawiać. Pracownicy redakcji doskonale zdają sobie sprawę, że hasło akcji: „Kiedyś walczyli dla nas, teraz zawalczmy dla nich” to nie są puste słowa. Naszym kombatantom to wsparcie się po prostu należy – podkreśla.

W tym roku pracownicy WIW zdecydowali się wesprzeć wolontariuszy podczas przygotowywania paczek, a także w ich transporcie. – Wręczyliśmy paczki 16 osobom. To było niesamowite, jak życzliwie byliśmy witani. Kombatanci cieszyli się nie tylko z paczek, ale przede wszystkim doceniali, że ktoś o nich pamięta – mówi Piotr Zarzycki, kierownik Wydziału Marketingu i Promocji WIW. Kombatanci, których odwiedzaliśmy zapraszali naszych pracowników na kawę, herbatę, chętnie opowiadali też swoje historie. – To były bardzo wzruszające spotkania. Mieliśmy okazję porozmawiać między innymi z uczestnikiem Powstania Warszawskiego, ppłk Zbigniewem Galperynem czy ppłk Adamem Grześkowiakiem, który za działalność niepodległościową został odznaczony Orderem Virtuti Militari. Najbardziej zaskoczył mnie jednak Mieczysław Adamski „Krzyś”. Mimo że ten obrońca stolicy ma dziś 93 lata, pokazywał nam zdjęcia na… tablecie – dodaje Natalia Ekiert, asystentka dyrektora WIW.

W sumie wolontariusze „Paczki dla bohatera” dotarli do 2146 osób. Wśród obdarowanych byli kombatanci z całego kraju, a także Kresowiacy. Paczki miały dotrzeć również do Polaków mieszkających na Ukrainie, tak się jednak nie stało – transport został zatrzymany na granicy. – Okazało się, że aby zrealizować taką akcję, należy wypełnić specjalne formularze, o czym nie wiedzieliśmy. Ale nie poddajemy się, ponowimy próbę dostarczenia upominków w styczniu – mówi Tomasz Sawicki.

Zaangażowanie wolontariuszy docenił także Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 13 grudnia, w 38. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, odbyła się bowiem uroczystość, podczas której uhonorowano osoby działające w opozycji komunistycznej i zasłużone w kultywowaniu pamięci o minionych wydarzeniach. – Z prawdziwym wzruszeniem mogłem przypiąć medale „Pro Patria” do piersi tych, którzy walczyli z komunizmem w latach 70. i 80., ale z nie mniejszym wzruszeniem przypiąłem je do piersi tych, którzy uważają, iż naszą wolność zawdzięczamy pokoleniom wcześniejszym i realizują na różnych polach programy pomocowe dla kombatantów, weteranów, działaczy opozycji antykomunistycznej – mówił szef UdSKiOR. Jednym z odznaczonych był Piotr Zarzycki z Wojskowego Instytutu Wydawniczego.

Stowarzyszenie „Paczka dla bohatera” działa od dziewięciu lat. Mimo że jest kojarzone głównie dzięki świątecznym upominkom, które podczas Bożego Narodzenia wręcza kombatantom, nie jest to jego jedyne zadanie. Działający w nim wolontariusze, regularnie organizują także ferie i wakacje dla weteranów, pomagają im także w sprawach codziennych – remontują ich mieszkania, pomagają w zorganizowaniu opieki lekarskiej, a jeśli to konieczne – kupują także leki czy środki higieniczne. Działalność stowarzyszenia może wesprzeć każdy. Aby to zrobić, wystarczy przekazać datek na konto organizacji, lub wziąć udział w internetowych aukcjach charytatywnych, które stowarzyszenie organizuje na Facebooku.

https://www.facebook.com/bazarek.paczkadlabohatera/

Stowarzyszenie „Paczka dla bohatera”

61 1140 2004 0000 3902 7866 0327