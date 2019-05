Rodziny cichociemnych spotkały się w Warszawie

Spotkania cichociemnych i ich rodzin z żołnierzami Jednostki Wojskowej GROM od wielu lat odbywają się w trzecią niedzielę maja. Żołnierze elitarnej jednostki specjalnej dbają o to, by pamięć o skoczkach Armii Krajowej nie przeminęła. Co roku spotykają się, by złożyć kwiaty pod pomnikiem cichociemnych, oddać hołd swoim patronom oraz wspominać te wyjątkowe postaci.

Zjazd cichociemnych i ich rodzin objął patronatem premier Mateusz Morawiecki. „Upamiętnienie bohaterów naszej wolności to zaszczyt i obowiązek dla współczesnych Polaków” – napisał w liście do uczestników spotkania szef rządu. List przeczytał Artur Standowicz, wojewoda mazowiecki. „Cichociemni byli nieliczną, starannie wyselekcjonowaną grupą. Szkoleni na wzór brytyjskich komandosów, okazali się profesjonalistami w każdym calu. Przysięgali, że będą walczyć dla odzyskania wolności ojczyzny. Nie ominęły ich katownie Gestapo, obozy koncentracyjne, śmierć w walce partyzanckiej i w Powstaniu Warszawskim, wreszcie prześladowania władz komunistycznych. Spośród ponad 300 zrzuconych do Polski w czasie wojny zginął co trzeci, na kolejnych dziesięciu wykonano karę śmierci. Tak płacili za wierność i przywiązanie do idei niepodległej polski” – pisał w liście premier Morawiecki.

Spotkania cichociemnych i ich rodzin są organizowane od 61 lat. Pierwszy zjazd odbył się w Poznaniu, a kolejne w Warszawie. Organizacją spotkań od 21 lat zajmuje się GROM, który dziedziczy tradycje legendarnych skoczków oraz Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. – Spotykamy się co roku, by uczcić pamięć wielkich bohaterów II wojny światowej. Pamięć o nich jest naszą powinnością, właśnie dlatego co roku organizujemy zjazd cichociemnych i ich rodzin – mówił płk Grzegorz Mikłusiak, zastępca dowódcy Jednostki Wojskowej GROM podczas uroczystego apelu pamięci, który odbył się w wojskowej części cmentarza powązkowskiego.