Pioruny dla Norwegii

Przedstawiciele Meska S.A. podkreślają, że Norwegia wybrała Pioruny w przetargu, w którym polski system przeciwlotniczy konkurował z innymi tego typu rozwiązaniami z całego świata. – Umowa jest wynikiem postępowania prowadzonego w trybie otwartym, w którym konkurowaliśmy z europejskimi i amerykańskimi dostawcami tej klasy uzbrojenia. Praca wykonana przez ostatni rok przez Polską Grupę Zbrojeniową sprawiła, że nasza oferta okazała się znacznie lepsza niż naszych konkurentów i wygraliśmy przetarg – informuje dr inż. Przemysław Kowalczuk, wiceprezes Mesko S.A. – W dość krótkim czasie skutecznie dostosowaliśmy naszą ofertę do specyficznych wymagań norweskiego klienta, co udowadnia naszą elastyczność zarówno biznesową, jak i technologiczną – dodaje Kowalczuk.

Mesko S.A. to jeden z największych w tej części Europy producentów amunicji. Spółka dostarcza polskiej armii nie tylko przeciwlotnicze rakiety Grom i Piorun, lecz także przeciwpancerne pociski kierowane Spike. Przedsiębiorstwo odnosi też sukcesy eksportowe. 29 listopada 2022 roku Mesko poinformowało, że w najbliższych latach dostarczy Siłom Zbrojnym Królestwa Norwegii kilkaset przeciwlotniczych rakiet Piorun oraz dedykowanych do nich zestawów startowych. Kontrakt podpisany z norweską Agencją ds. Zaopatrywania Sił Zbrojnych (Forsvarsmateriell, FMA) opiewa na około 350 mln norweskich koron, czyli około 158 mln zł.

Kolejny sukces eksportowy polskiego producenta broni. Mesko, spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w najbliższych latach dostarczy norweskiej armii kilkaset pocisków przeciwlotniczych Piorun wraz z zestawami startowymi. Wartość kontraktu wynosi 350 mln koron norweskich, czyli około 158 mln zł. Pierwsze egzemplarze Piorunów mają zostać przekazane Norwegii już w przyszłym roku.

Norweskie ministerstwo obrony, komentując umowę zawartą z polskim producentem, podkreśla, że Pioruny będą pierwszym przenośnym przeciwlotniczym zestawem rakietowym (MANPADS, czyli man-portable air-defense system) wdrożonym do służby w tamtejszej armii. To również pierwszy duży zakup uzbrojenia dokonany przez ten kraj w Polsce. – Po raz pierwszy zawarliśmy tak duży kontrakt z polskim przemysłem obronnym, co świadczy o pozytywnym rozwoju norwesko-polskiej współpracy obronnej – komentował norweski minister obrony Bjørn Arild Gram.

Gro Jære, dyrektor Forsvarsmateriell, zapowiedział, że „Pioruny wraz z innymi zdolnościami Norweskich Sił Zbrojnych, samolotami, systemami NASAMS, będą działać odstraszająco na przeciwnika”.

Przedstawiciele Meska zapowiedzieli, że zabiegają o kolejne umowy eksportowe. Kontrakt podpisany z Norwegami jest dla polskiej spółki trzecią umową eksportową w tym roku. Dwa miesiące temu 300 pocisków i 100 zestawów startowych zamówiła Estonia, a kilka miesięcy wcześniej – Stany Zjednoczone (nie ujawniono liczby kupionych rakiet i zestawów startowych). Poza kontraktami eksportowymi Polska przekazała Pioruny armii ukraińskiej walczącej z rosyjskim najeźdźcą.

Z kolei dziś wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że trwają dostawy zestawów Piorun do Wojska Polskiego. „Kolejnych kilkaset przeciwlotniczych rakiet i kilkadziesiąt wyrzutni trafiło do naszych żołnierzy. To nie ostatnia dostawa zaplanowana w tym roku” – napisał szef MON-u w mediach społecznościowych.