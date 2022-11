Polsko-litewskie porozumienie o współpracy

Generał Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP, spotkał się ze swoim litewskim odpowiednikiem, gen. broni Valdemarasem Rupšysem. Podczas rozmów przedstawiciele obu armii poruszyli m.in. kwestie związane z sytuacją bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO i w rejonie państw bałtyckich. Podpisano tez porozumienie zacieśniające współpracę wojskową obu państw.

– Niestety sytuacja bezpieczeństwa w naszym regionie dostarcza wielu wyzwań ekonomicznych, politycznych i obronnych. To obliguje nasze państwa do jeszcze większych starań, by zbudować skuteczną obronę – mówił podczas wizyty w Wilnie gen. Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. – Cieszę się, że Polska i Litwa tak dobrze współpracują – dodał. Z kolei gen. broni Valdemaras Rupšys, dowódca litewskich sił zbrojnych, podziękował gen. Andrzejczakowi za zaangażowanie polskich żołnierzy we wzmacnianie bezpieczeństwa nie tylko na Liwie, ale i w pozostałych państwach bałtyckich. Przypomniał, że w bazie w Szawlach stacjonują wojskowi z sił powietrznych RP, których zadaniem jest ochrona przestrzeni powietrznej regionu. – Wyzwania, przed którymi stoimy, są podobne, dlatego niezbędna jest stała wymiana doświadczeń w zakresie goszczenia wojsk, rozwoju infrastruktury i poligonów, obrony przeciwlotniczej, pozyskiwania broni i amunicji – mówił. Zaznaczył, że właśnie dlatego obie strony wiele uwagi poświęcają wspólnym ćwiczeniom. – Szkolenie ma na celu usprawnienie planowania i realizacji wspólnych operacji oraz interoperacyjności między sojusznikami NATO – dodał gen. broni Valdemaras Rupšys.

Podczas spotkania w Wilnie przedstawiciele obu armii podpisali porozumienie dotyczące zacieśnienia współpracy. Dokument określa m.in. priorytetowe kierunki współdziałania Polski i Litwy oraz zasady, na jakich będą organizowane obustronne ćwiczenia.