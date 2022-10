Aero 4 x 4 w komplecie u spadochroniarzy

Wozy o wysokiej mobilności sprawdzają się w przerzucie ludzi lub różnego rodzaju ładunków. Wykorzystywane są także do transportu broni, np. ciężkich moździerzy. Jednak najważniejszą zaletą pojazdów Aero 4 x 4 jest to, że są przystosowane do desantowania metodą spadochronową. Wszystkie z zamówionych 80 wozów trafiły już do 6 Brygady Powietrznodesantowej.

– Zakończono dostawy pojazdów wojsk aeromobilnych Aero do 6 Brygady Powietrznodesantowej – napisało dziś w mediach społecznościowych Ministerstwo Obrony Narodowej. – Do Wojska Polskiego trafiło łącznie 80 pojazdów oraz 120 przyczep specjalnych. Pojazdy potwierdziły swoją użyteczność zarówno podczas ćwiczeń, jak i zadań wykonywanych przez żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej – ocenił resort obrony.

Umowę na zakup wozów Inspektorat Uzbrojenia (dziś Agencja Uzbrojenia) podpisał w grudniu 2018 roku. Początkowo MON kupiło 55 pojazdów i 105 przyczep specjalnych, a następnie skorzystano z prawa opcji i kontrakt rozszerzono. W sumie na potrzeby Wojska Polskiego za około 50 mln zł, kupiono 80 pojazdów aeromobilnych oraz 120 przyczep specjalnych. W cenę został wliczony także pakiet logistyczny oraz szkolenia dla żołnierzy. Pojazdy zostały wyprodukowane przez konsorcjum: KAFAR Bartłomiej Sztukiert, Hibneryt, Auto Podlasie, Auto Special Modlniczka – Oddział Sobiesław Zasada Warszawa.