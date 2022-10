Koreański przepis na Homara

Decydując się na opracowanie nowego typu wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, Koreańczycy chcieli mieć w służbie rozwiązanie znacznie tańsze w eksploatacji od użytkowanych przez nich amerykańskich wyrzutni M270 MLRS. Dlatego system K239 Chunmoo może strzelać zarówno nowymi rakietami KTSSM-II o kal. 600 mm, jak i pociskami starszego typu – K30 (Kowloon-1) o kal. 130 mm.

Waga całego systemu ogniowego, umieszczonego na czteroosiowym podwoziu kołowym, to około 31 t. Zasięg rażenia broni wynosi od 23 km do prawie 300 km w zależności od rodzaju pocisków. Eksperci podkreślają, że koreańskie wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe K239 Chunmoo to jeden z ciekawszych tego typu systemów uzbrojenia dostępnych na rynku.

Tym, co w ocenie specjalistów wyróżnia tę broń na tle konkurencji, jest jej uniwersalność w zakresie stosowanych efektorów, czyli rakiet. K239 może bowiem strzelać aż sześcioma typami pocisków o kalibrze: 130 mm, 131 mm, 230 mm, 239 mm, 400 mm i 600 mm.