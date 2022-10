Nowe czołgi na Warmii i Mazurach

„Nowoczesne wojsko – bezpieczne państwo” to inicjatywa Ministerstwa Oborny Narodowej. Resort prezentuje miejsca, w których powstaną nowe jednostki wojskowe, a także przedstawia te, do których wkrótce trafi nowoczesny sprzęt. W ramach akcji, wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak odwiedził już 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej , gdzie poinformował, że wkrótce trafią do niej śmigłowce AW 149, a tydzień temu w Ciechanowie zapowiedział utworzenie w mieście batalionu pancernego 1 Brygady Pancernej, który będzie wyposażony w czołgi Abrams. Natomiast dziś dobre wieści usłyszeli wojskowi z 9 Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa. – Żołnierze otrzymają nowy sprzęt. Będą to koreańskie czołgi K2 – poinformował Błaszczak. Zaznaczył, że to uzbrojenie jest bardzo nowoczesne, bo zostało opracowane i wdrożone do produkcji w XXI wieku. – One będą świetnie współpracowały z czołgami Abrams, które trafią do 18 Dywizji Zmechanizowanej. 16 Dywizja, w ramach której funkcjonuje 9 Brygada, dba o bezpieczeństwo północno-wschodniej części naszego kraju, a w tym rejonie lżejsze czołgi, a więc K2 lepiej się sprawdzą – podkreślił.

Film: MON

Podczas wizyty w Braniewie Mariusz Błaszczak zachęcał także do tego, aby ochotnicy skorzystali z okazji i dowiedzieli się, co armia może im zaoferować. Oferta służby jest bardzo szeroka i wcale nie oznacza rezygnacji z dotychczasowej kariery zawodowej. Można bowiem odbyć szkolenie w ramach wojsk obrony terytorialnej czy tzw. aktywnej rezerwy, a ci, którzy chcieliby na stałe związać się z armią, mogą to zrobić wstępując do dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. – Zachęcam do tego, aby związać swoją przyszłość z Wojskiem Polskim, szczególnie młodych ludzi. Wojsko gwarantuje dobry start w dorosłe życie, a uposażenie jest godne. Co miesiąc do ręki młodego żołnierza trafia 4560 zł, a wraz z jego rozwojem uposażenie wzrasta – zaznaczył wicepremier. Dodał, że ci, którzy zdecydują się zasilić szeregi armii, będą mogli zdobyć uprawnienia, które mogą przydać się także w cywilu, np. prawo jazdy. Błaszczak powiedział także, że środki, jakie są przeznaczone na modernizację armii, cały czas rosną. W 2009 roku, po tym, gdy Rosja napadła na Gruzję, wynosiły one 3 miliardy 300 milionów złotych, a rok temu, jeszcze przed wojną w Ukrainie było to 12 miliardów 800 milionów złotych. – W tym roku te nakłady będą jeszcze większe, tak jak i w przyszłym, bo bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem – podkreślił szef MON-u.

Spotkaniu w Braniewie towarzyszył piknik, podczas którego można było obejrzeć wojskowy sprzęt, m.in. czołg Leopard, wyrzutnię rakietową Langusta, moździerz Rak.

Cywile trenują pod okiem żołnierzy

Rano natomiast wicepremier był w Morągu, gdzie odbywa się akcja „Trenuj z wojskiem”. W ramach tej inicjatywy, cywile mają szansę przekonać się, jak wygląda służba w armii. Dziś na Mazurach zajęcia dla ochotników poprowadzili żołnierze z 20 Brygady Zmechanizowanej. Ta jednostka również zostanie wyposażona w koreański sprzęt i jeszcze w tym roku otrzyma 10 czołgów K2.

– Program „Trenuj z wojskiem” to nasza odpowiedź na zainteresowanie cywilów szkoleniami. Chcemy, aby mogli poznać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, a także zdobyć umiejętności, które pozwolą przetrwać w nieznanym terenie, takie jak uzdatnianie wody czy rozpalanie ogniska – mówił dziś rano wicepremier. Dodał także, że takie szkolenia odbyły się już w ośmiu miejscowościach, a łącznie wzięło w nich udział prawie tysiąc osób.

Pierwsi śmiałkowie mieli okazje wziąć udział w akcji „Trenuj z wojskiem” tydzień temu, a dziś, oprócz jednostki w Morągu, swoje bramy dla ochotników otworzyły też 2 Pułk Rozpoznawczy w Hrubieszowie, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu oraz Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. W sumie prawie 400 osób ćwiczy dziś pod okiem wojskowych instruktorów. – Na prowadzonych przez nas zajęciach można poznać podstawy posługiwania się bronią, a potem sprawdzić swoją celność na symulatorze „Śnieżnik”, nauczyć się podstaw obrony przeciwchemicznej, survivalu, samoobrony i walki w bliskim kontakcie, a także rzucania granatem – wylicza por. Marcin Bełdyga z WAT-u. – Zainteresowanie tym treningiem było bardzo duże, zgłaszały się nawet całe rodziny, więc limit miejsc szybko się wyczerpał. Tych, którym nie udało się zapisać, proponowaliśmy inny termin szkolenia lub informowaliśmy, w jakich jeszcze jednostkach takie wydarzenia się odbywają – dodaje.

Do zobaczenia za tydzień

Ale to nie wszystko. Kolejni ochotnicy będą mieli szansę się sprawdzić podczas następnych weekendów. Każdy zainteresowany, który chciałby wziąć udział zajęciach „Trenuj z wojskiem”, może się na nie zapisać osobiście, telefonicznie albo za pośrednictwem Internetu – wysyłając mail lub pisząc wiadomość do jednostki wojskowej, korzystając z mediów społecznościowych. Czas jest do godziny 13.00 w piątek, ale z powodu dużego zainteresowania, warto się pospieszyć. Żołnierze zapewniają, że program zajęć jest ułożony w taki sposób, aby każdy sobie poradził z zadaniami, nie jest to więc propozycja skierowana tylko do osób aktywnych fizycznie. Jednostki zapewniają wyżywienie i ubezpieczenie, a jedynymi warunkami, które trzeba spełnić jest wiek – trzeba mieć ukończone 18 lat i polskie obywatelstwo.

Harmonogram zajęć:

22 października

Szczecin – 12 Brygada Zmechanizowana

Giżycko – 15 Brygada Zmechanizowana

Dęblin – Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego

Białystok – 18 Pułk Rozpoznawczy

29 października

Wrocław – Akademia Wojsk Lądowych

Lębork – 7 Brygada Obrony Wybrzeża

Tomaszów Mazowiecki – 25 Brygada Kawalerii Powietrznej

Gołdap – 15 Pułk Przeciwlotniczy

Warszawa – Wojskowa Akademia Techniczna

5 listopada

Poznań – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

Zamość – 19 Brygada Zmechanizowana

Sieradz – 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia

Wrocław – 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia

12 listopada

Toruń – Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia

Ustka – Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej

Morąg – 20 Brygada Zmechanizowana

Hrubieszów – 2 Pułk Rozpoznawczy

Lębork – 7 Brygada Obrony Wybrzeża

19 listopada

Szczecin – 12 Brygada Zmechanizowana

Giżycko –15 Brygada Zmechanizowana

Dęblin – Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego

Białystok – 18 Pułk Rozpoznawczy

26 listopada

Wrocław – Akademia Wojsk Lądowych

Ustka – Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej

Tomaszów Mazowiecki – 25 Brygada Kawalerii Powietrznej

Gołdap – 15 Pułk Przeciwlotniczy

Każdy trening będzie trwał od godziny 8.00 do 16.00. Resort zapewnia w tym czasie ubezpieczenie oraz wyżywienie wszystkim uczestnikom szkolenia.