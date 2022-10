Sobota z wojskiem

W Ciechanowie odbył się piknik pod hasłem „Nowoczesne Wojsko – Bezpieczna Ojczyzna”. W tym mieście ma bowiem powstać batalion wojsk pancernych. – Będzie on wyposażony w czołgi Abrams – zapowiedział wicepremier Mariusz Błaszczak. Dzisiaj także ruszyła akcja „Trenuj z wojskiem”. Frekwencja dopisała, trwają już zapisy na kolejne terminy.





– Do Ciechanowa, oprócz stacjonującej tu 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, trafi batalion wojsk pancernych wyposażony w czołgi Abrams. To najnowocześniejsze czołgi na świecie - zapowiedział wicepremier Mariusz Błaszczak. – Nasi czołgiści już się na nich szkolą. W sumie będziemy dysponowali 366 czołgami Abrams – dodał szef resortu obrony.



Wicepremier Błaszczak odwiedził dzisiaj Ciechanów w ramach akcji „Nowoczesne Wojsko, Bezpieczna Ojczyzna”. To zainicjowany przed tygodniem cykl pikników wojskowych, organizowanych w miastach, w których wkrótce powstaną nowe jednostki wojskowe lub tych, do których w pierwszej kolejności trafi nowo zakupione uzbrojenie.



Zobaczyli wojsko od środka



Poznań, Zamość, Sieradz i Wrocław – w tych czterech miastach odbyły się natomiast dzisiaj pierwsze zajęcia z cyklu „Trenuj z wojskiem”. To program Ministerstwa Obrony Narodowej mający przybliżyć cywilom wojsko i pokazać, jak wygląda służba wojskowa. To także okazja, by pod okiem doświadczonych instruktorów przejść szkolenie podobne do tego, jakie na co dzień prowadzone jest w Wojsku Polskim. Ochotnicy, którzy zgłosili się do udziału w programie poznawali podstawy strzelania, walki wręcz, survivalu czy udzielania pierwszej pomocy.





We Wrocławiu akcja „Trenuj z wojskiem” odbyła się w 10 Pułku Dowodzenia. Pierwsi chętni zameldowali się w biurze przepustek już o 5 rano. O godzinie 8 na placu apelowym w dwuszeregu stanęło 86 kobiet i mężczyzn, wielu pochodziło spoza Wrocławia. Na przykład bracia Krzysztof i Gracjan, by zobaczyć wojsko z bliska przyjechali aż z Wałbrzycha.



Za bramą wrocławskich koszar czekało na nich wiele atrakcji. – Przygotowaliśmy 10 stanowisk, na których mogli wiele zobaczyć oraz dużo się nauczyć od naszych doświadczonych instruktorów – mówi mjr Wojciech Jaworski, szef sekcji wychowawczej pułku. Uczestnicy programu mogli m.in. poznać zasady posługiwania się i budowę broni używanej przez żołnierzy oraz postrzelać z niej z wykorzystaniem trenażera Śnieżnik. – Zainteresowanie strzelaniem było bardzo duże. Najbardziej przeżywały je kobiety, które pierwszy raz w życiu miały w rękach broń – mówi st. sierż. Tadeusz Klusek, kierownik strzelnicy pełniący zarazem funkcję instruktora. – Do tej pory strzelałam tylko z wiatrówki. Strzelanie na Śnieżniku zrobiło więc na mnie duże wrażenie – mówi Elżbieta z miejscowości Domaniów, gdzie jest dyrektorem centrum kultury. Jak przyznała, wrażenia potęgowały realistyczne odgłosy wystrzałów i odrzut. – Do tej pory widziałam wojsko tylko z daleka. Gdy nadarzyła się okazja, aby zobaczyć je od środka, chętnie z niej skorzystałam – podsumowała swoją wizytę w 10 Pułku.





Film: Bogusław Politowski / ZbrojnaTV



Oprócz strzelania instruktorzy uczyli swoich gości rzucania granatem, podstaw patrolowania terenu oraz specyfiki działania strzelców wyborowych. Na punktach nauczania cywile poznawali zasady pracy saperów, uczyli się reagować po wykryciu improwizowanych ładunków wybuchowych, poznawali także podstawy survivalu. Na terenie ośrodka sprawności fizycznej doświadczeni instruktorzy uczyli ich podstaw wspinaczki linowej, a na pobliskim boisku podstaw walki wręcz.





W przerwie zajęć łącznościowcy zafundowali swoim gościom żołnierską grochówkę, a po zakończeniu szkolenia rozpalono ognisko, przy którym cywile razem z żołnierzami mogli upiec kiełbaski. Przed opuszczeniem koszar każdy uczestnik programu otrzymał certyfikat potwierdzający przejście szkolenia w programie „Trenuj z wojskiem”.



Jak się zgłosić na zajęcia?



Ministerstwo Obrony Narodowej maksymalnie ułatwiło procedurę. Wystarczy sprawdzić, gdzie będą odbywać się zajęcia i zgłosić się do wskazanej jednostki wojskowej. Można to zrobić osobiście, także telefonicznie, e-mailowo lub za pomocą komunikatorów internetowych. Zgłaszać można się do godziny 13.00 dnia poprzedzającego szkolenie.



Czy trzeba spełnić jakieś wymagania? – Nie, nie mamy żadnych wymagań co do kondycji i umiejętności wojskowych. Nie jest potrzebne jakiekolwiek przygotowanie. Warunkami uczestnictwa w treningach są jedynie pełnoletność oraz polskie obywatelstwo – wyjaśnia jeden z instruktorów.



Szczegółowy harmonogram zajęć:



15 października



Toruń – Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia

Warszawa – Wojskowa Akademia Techniczna

Morąg – 20 Brygada Zmechanizowana

Hrubieszów – 2 Pułk Rozpoznawczy



22 października



Szczecin – 12 Brygada Zmechanizowana

Giżycko – 15 Brygada Zmechanizowana

Dęblin – Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego

Białystok – 18 Pułk Rozpoznawczy



29 października



Wrocław – Akademia Wojsk Lądowych

Lębork – 7 Brygada Obrony Wybrzeża

Tomaszów Mazowiecki – 25 Brygada Kawalerii Powietrznej

Gołdap – 15 Pułk Przeciwlotniczy

Warszawa – Wojskowa Akademia Techniczna



5 listopada



Poznań – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

Zamość – 19 Brygada Zmechanizowana

Sieradz – 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia

Wrocław – 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia



12 listopada



Toruń – Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia

Ustka – Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej

Morąg – 20 Brygada Zmechanizowana

Hrubieszów – 2 Pułk Rozpoznawczy

Lębork – 7 Brygada Obrony Wybrzeża



19 listopada



Szczecin – 12 Brygada Zmechanizowana

Giżycko –15 Brygada Zmechanizowana

Dęblin – Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego

Białystok – 18 Pułk Rozpoznawczy



26 listopada



Wrocław – Akademia Wojsk Lądowych

Ustka – Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej

Tomaszów Mazowiecki – 25 Brygada Kawalerii Powietrznej

Gołdap – 15 Pułk Przeciwlotniczy



Każdy trening będzie trwał od godziny 8.00 do 16.00. Resort zapewnia w tym czasie ubezpieczenie oraz wyżywienie wszystkim uczestnikom szkolenia.