Minister Gliński: Polska ma prawo do reparacji

Polska doznała bezprecedensowych strat podczas II wojny, została pozbawiona szans rozwojowych, co wciąż odczuwają kolejne pokolenia, stąd kampania #BezPrzedawNIEnia. Przypomina ona o skali strat i o konieczności otrzymania odszkodowania za nie – mówił Piotr Gliński, minister kultury, podczas prezentacji projektu #BezPrzedawNIEnia.

W czwartek, w 83. rocznicę ataku Niemiec na Polskę, został przedstawiony raport na temat strat poniesionych przez Polaków w II wojnie światowej. Jarosław Kaczyński poinformował też, że zapadła decyzja, by domagać się rekompensaty od Niemiec. Do tego postanowienia nawiązał w piątek prof. Piotr Gliński, wicepremier oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego. – Pomiędzy cywilizowanymi państwami europejskimi nie ma przedawnienia zbrodni II wojny, gdybyśmy się na to zgodzili, bezkarność byłaby zachętą dla kolejnych agresji – argumentował wicepremier. Dodał, że kampania #BezPrzedawNIEnia, zorganizowana przez resort kultury, to także „hołd wobec ofiar wojny, wobec naszych rodziców i dziadków, którzy cierpieli podczas wojny”.

Profesor Gliński zaznaczył, że po wczorajszej prezentacji raportu o stratach, w niemieckiej prasie pojawiły się opinie przyznające, że istnieją racje moralne przemawiające za wypłatą odszkodowania, ale nie ma do niego podstaw prawnych. – Świat, gdzie prawo nie jest związane z moralnością, jest światem totalitarnym, takie są podstawy naszego stanowiska dotyczącego reparacji wojennych ze strony Niemiec – stwierdził wicepremier Gliński. Podkreślił, że za reparacjami od Niemiec dla Polski przemawiają racje prawne, moralne i polityczne.