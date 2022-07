„Weekend z wojskiem” już wkrótce!

Święto Wojska Polskiego oraz obchody 102. rocznica Bitwy Warszawskiej upłyną pod hasłem „Weekend z wojskiem”. Ministerstwo Obrony wspólnie z armią zaplanowało na 13–15 sierpnia wiele wydarzeń. „Zapraszamy wszystkich na place miast i miasteczek, do lokalnych jednostek wojskowych oraz na skwery, do parków i na ulice. Razem świętujmy święto naszych żołnierzy i wiktorię Polski w walce z rosyjskim najeźdźcą w 1920 roku” – zachęca na swojej stronie internetowej Ministerstwo Obrony Narodowej.

Następnego dnia, w niedzielę o godzinie 10.00, w siedzibie ministra obrony przy ul. Klonowej w Warszawie zostaną wręczone medale i wyróżnienia żołnierzom oraz pracownikom resortu. Potem warszawiacy, także osoby odwiedzające stolicę, będą mogli bawić się na dwóch piknikach wojskowych. Jeden odbędzie się na Stadionie PGE Narodowy, gdzie zaplanowano m.in.: pokazy sprzętu wojskowego, koncert orkiestry wojskowej, widowisko w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP oraz bieg „Piątka z żołnierzem”. Będzie też można obejrzeć odtworzoną bazę wojskową z misji. Z kolei Centralna Biblioteka Wojskowa zaprasza na dzień otwarty oraz do plenerowego kina, gdzie będą wyświetlane filmy wojenne. Wieczorem na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie odbędzie się capstrzyk oraz apel pamięci pod pomnikiem Poległych w 1920 roku. Natomiast w Ossowie, miejscu Bitwy Warszawskiej, apel poległych zaplanowano pod krzyżem upamiętniającym ks. mjr. Ignacego Skorupkę.

Główne obchody święta rozpoczną się 15 sierpnia o 8.00 rano uroczystościami patriotycznymi w Ossowie. Natomiast w Warszawie w Katedrze Polowej Wojska Polskiego o godzinie 10.00 zostanie odprawiona msza za ojczyznę. Potem w południe na placu Piłsudskiego odbędzie się honorowa odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz zostaną wręczone generalskie nominacje. Po uroczystości warto zostać na placu i posłuchać orkiestr wojskowych z armii państw NATO, czyli z: Polski, Rumunii, Łotwy i Słowacji. Miłośników muzyki Telewizja Polska zaprasza tego dnia do Elbląga na wieczorny koncert żołnierskich piosenek popularnych w państwach NATO.



Przez cały poniedziałek w stolicy będą trwały wojskowe pikniki: na placu Piłsudskiego oraz na terenie Muzeum Wojska Polskiego. Wojsko pokaże sprzęt, z którego korzysta. Można będzie także odwiedzić stoiska promocyjne jednostek i instytucji wojskowych. Ponadto na placu Piłsudskiego zostanie zorganizowana wystawa pamiątek szefa MON-u z jego zagranicznych wizyt i delegacji.

By spotkać się z żołnierzami, wcale nie trzeba jechać do stolicy. Pikniki pod hasłem „Zostań Żołnierzem RP” z okazji święta odbędą się w całej Polsce, w ponad 50 miejscowościach. MON zapewnia, że będzie można obejrzeć nowoczesny sprzęt, posłuchać wojskowej muzyki, spróbować grochówki. W punktach rekrutacyjnych żołnierze będą zachęcać do wstąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Każdy będzie mógł się dowiedzieć, jakie są możliwości wstąpienia do armii oraz poznać zasady rekrutacji. „Służbę można podjąć w każdym zakątku Polski i w dowolnie przez siebie wybranej specjalności. Zostań więc pancerniakiem, pilotem, marynarzem, żołnierzem cyberwojsk” – zachęca resort obrony.

Podczas pikników nie zabraknie wystaw poświęconych polskiej armii i jej historii, a w kinie „frontowym” będzie można obejrzeć najlepsze polskie filmy wojenne z ostatnich lat. Wojsko pamięta również o najmłodszych, którzy będą mogli sprawdzić się na torach przeszkód pod okiem wojskowych sportowców i olimpijczyków. Ponadto zostanie uruchomiona specjalna poczta polowa. Za jej pośrednictwem będzie można napisać kilka słów do żołnierzy, którzy ćwiczą tego dnia na poligonach lub służą na granicy czy też uczestniczą w misjach.

Więcej informacji na temat obchodów wraz z listą miejscowości, w których odbędą się pikniki, znajdziemy na stronie MON-u.