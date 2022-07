Moc artylerii

3 tys. żołnierzy z 19 armii i 80 różnego rodzaju systemów artyleryjskich. Cel: sprawdzić współdziałanie pododdziałów z różnych państw NATO i krajów partnerskich Sojuszu. W niemieckim Grafenwoehr trwają ćwiczenia „Dynamic Front ’22”, którymi kieruje dopiero co odtworzone 56 Dowództwo Artylerii US Army. W manewrach biorą również udział Polacy.

– „Dynamic Front” to najważniejsze ćwiczenia artyleryjskie w NATO. Od pierwszej odsłony w 2015 roku stopniowo je rozwijamy – podkreśla gen. dyw. Stephen Maranian, który stoi na czele 56 Dowództwa Artylerii US Army. – Myślę, że manewry nadal będą poszerzać naszą zdolność do prowadzenia operacji wielodomenowych. Działamy jak jeden zespół, wspólnie z naszymi sojusznikami i partnerami – dodaje. W tegorocznej edycji bierze udział 3 tys. żołnierzy. 1800 z nich wystawiła US Army. Pozostali pochodzą z 18 innych państw: zarówno członków NATO, jaki i krajów współpracujących z Sojuszem. Na poligonie w niemieckim Grafenwoehr pojawili się chociażby wojskowi z Gruzji czy Kosowa. To już tradycja, by szkolić się z partnerami spoza NATO. Wystarczy wspomnieć, że w ubiegłym roku do „Dynamic Front” dołączyły pododdziały z Ukrainy. Żołnierze 26 Berdyczowskiej Brygady Artylerii wyposażeni w holowane haubice Hiacynt-B otworzyli ogień na poligonie w Toruniu.