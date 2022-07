Umowa PGZ z amerykańskim koncernem Honeywell

Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała z firmą Honeywell, producentem silników m.in. do czołgów Abrams M1A2, samolotów M346 Bielik i dronów uderzeniowych MQ-9 Reaper, memorandum w sprawie utworzenia w Polsce centrów serwisowo-naprawczych produktów amerykańskiego koncernu. Dla polskiego przemysłu obronnego oznacza to m.in. dostęp do nowoczesnej technologii.

Honeywell to jedna z największych amerykańskich firm zbrojeniowych, która specjalizuje się w silnikach, układach napędowych, elektronice pojazdowej oraz systemach łączności satelitarnej. Koncern produkuje m.in. osławione, bo zasilane dowolnym rodzajem paliwa, silniki turbinowe AGT1500, które napędzają czołgi Abrams; zespoły napędowe do samolotów szkolno-bojowych M346 Master (Bielik) czy silniki do dronów uderzeniowych MQ-9 Reaper.

Honeywell jest bardzo dobrze znany polskim żołnierzom, ponieważ w opracowane przez spółkę urządzenia do nawigacji inercyjnej Talin są wyposażone m.in. wszystkie kołowe transportery opancerzone Rosomak, zestawy przeciwlotnicze Poprad i automatyczne 120-milimetrowe moździerze Rak.